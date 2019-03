Dusan Tadic verbaast zich: ‘Misschien is het voor PSV wel een voordeel’

Ajax speelt dinsdagavond in het Santiago Bernabéu tegen Real Madrid en gaat proberen door te stoten in de Champions League ten koste van de Spaanse topclub. Ajax kreeg van de KNVB meer rust voor het duel met Real, aangezien de competitiewedstrijd tegen PEC Zwolle werd uitgesteld. Dusan Tadic begrijpt de commotie rond de verplaatsing niet zo goed.

De ervaren aanvaller constateert dat Ajax nu 'frisser' is. “Als PSV, Ajax, Feyenoord of welke club dan ook ver komt in de Europa Cup, is het goed als zo'n team extra aandacht krijgt van de bond, om de kans op de volgende ronde te optimaliseren. Dat gebeurt in zoveel landen. In Servië is dat heel normaal”, zegt de Servisch international in een interview met de Volkskrant.

“Wij proberen punten te halen voor het gezamenlijke Nederlandse voetbal. En misschien is het voor PSV wel een voordeel, want straks spelen wij drie competitiewedstrijden in een week”, aldus Tadic, die erkent dat Ajax wisselvallig presteert de afgelopen tijd. De aanvaller geeft bijvoorbeeld toe dat het spel van Ajax enorm verschilde als men kijkt naar de duels met Heracles (uit) en Real (thuis).

“Ja, dat verschil was veel te groot. Wij op kunstgras, zij met 200 procent inzet. We dachten misschien al te veel aan de wedstrijd tegen Real, een paar dagen later. We maakten veel te veel fouten, en als je eenmaal met zo'n instelling aan de wedstrijd bent begonnen, is het moeilijk terug te komen.” Tadic uitte eerder al zijn onvrede over kunstgras en herhaalt nu zijn ergernis over de ondergrond.

“Voor amateurs is dat oké, maar niet voor een competitie als de Eredivisie", vervolgt Tadic. "Voor mij persoonlijk is het niet eens zo'n probleem, maar het gaat ook om het aanzien van het voetbal. Ik denk niet dat ze in het buitenland de Nederlandse competitie met al dat kunstgras serieus nemen”, besluit de routinier zijn relaas.