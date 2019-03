‘Staf en spelers Real Madrid in crisisberaad voor cruciaal duel met Ajax’

Real Madrid heeft de afgelopen dagen twee mokerslagen moeten incasseren. De topclub werd door Barcelona uitgeschakeld in de Copa del Rey, terwijl de Catalaanse club in LaLiga eveneens te sterk bleek voor Real, dat nu twaalf punten op Barcelona achterstaat in de competitie. Santiago Solari beseft dat de Champions League nog de enige kans is om een prijs te winnen dit seizoen, weet AS.

De Spaanse krant meldt dat de technische staf en de spelersgroep van Real voorafgaand aan de training van maandag ongeveer veertig minuten lang met elkaar hebben gesproken. Onder leiding van Solari en Sergio Ramos, die is geschorst voor het duel met Ajax dinsdagavond, hebben de stafleden en spelers de progressie en ambities van Real dit seizoen besproken.

Het onderhoud was bedoeld om alle neuzen dezelfde richting op te laten wijzen. Tevens pepte men elkaar op en werd er benadrukt dat de Champions League de enige weg tot succes is dit seizoen. De vergadering was niet negatief, maar er was juist sprake van een 'constructieve sfeer' waarbij het grote belang van de thuiswedstrijd tegen Ajax werd aangestipt.

“Solari wil dat niemand zich in de laatste fase van het seizoen afsluit en dat alle spelers een stap extra zetten om het grote doel te bereiken: de veertiende Champions League”, zo klinkt het. In februari won Real met 1-2 van Ajax in de Johan Cruijff ArenA. Hakim Ziyech was destijds trefzeker namens Ajax, terwijl Karim Benzema en Marco Asensio scoorden namens de bezoekers.