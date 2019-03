Marc Overmars: ‘Hij kan makkelijk bij de top zes van de wereld spelen’

Ajax rondde in januari de zomerse verkoop van Frenkie de Jong aan Barcelona af en de verwachting is dat de toekomst van Matthijs de Ligt in de komende maanden ook duidelijk zal worden. De negentienjarige verdediger annex aanvoerder wordt door vrijwel de gehele top van Europa begeerd, maar tot dusver lijkt geen enkele club het voortouw te hebben genomen. Marc Overmars denkt dat De Ligt de volgende zal zijn die Ajax gaat verlaten.

“Ja, ik denk dat hij na De Jong de volgende voetballer is die Ajax gaat verlaten”, zo vertelt de directeur spelersbeleid dinsdag in gesprek met AS. “Hij kan makkelijk bij de top zes van de wereld spelen, bij welke club dan ook. Nu. Hij heeft de capaciteit en de mentaliteit ervoor. En hij heeft het hart ervoor.”

“Als ik voor een andere club zou werken, zou ik De Ligt direct willen halen”, verzekert Overmars aan de Spaanse krant. “Het is voor Ajax geen noodzaak om De Ligt te verkopen, we hebben het geld niet nodig. Waarom zou je te rijk willen zijn, maar… Ik weet in ieder geval dat hij naar een topclub zal vertrekken.”

Overmars sprak in gesprek met TV3 over een eventuele transfer van De Ligt naar Barcelona. “Ik vind Barcelona een geweldige club, maar ik weet niet wat hij gaat doen”, verzekerde de oud-speler van Barcelona aan de Catalaanse televisiezender. “Hij heeft een ongelooflijke persoonlijkheid. Hij heeft een geweldige toekomst voor zich.” Het contract van De Ligt met Ajax loopt medio 2021 ten einde.