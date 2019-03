Van der Sar: ‘Matthijs de Ligt verwoordde het in Rotterdam fantastisch’

Edwin van der Sar hoopt dat Ajax na dinsdagavond nog minimaal twee duels in actie mag komen in het toernooi om de Champions League. Het team van Erik ten Hag zal een 1-2 nederlaag uit het eerste achtste finale-duel met Real Madrid moeten wegpoetsen om zich bij de laatste acht te mogen scharen en indruk te blijven maken in Europa. Van der Sar benadrukt dat Ajax dit seizoen al vroeg begon zonder garanties op Europees voetbal.

“Met bepaalde aankopen en het kunnen behouden van belangrijke spelers hebben we voor elkaar gekregen dat we naar de kwalificatiefase gingen en in de poulefase heeft Ajax meteen indruk gemaakt. We hebben het gezicht van Ajax laten zien, aangetoond waar Ajax voor staat en wat we kunnen als iedereen voor elkaar knokt en de manier van spelen de juiste is”, stel de algemeen directeur van Ajax in De Telegraaf.

Van der Sar vindt dat het belangrijkste bij Ajax is dat de ontwikkeling op het veld te zien is. “De ontwikkeling van de club in zijn totaliteit moeten andere mensen verzorgen. Daarmee bedoel ik dat wij met er met elkaar voor moeten zorgen dat de hele organisatie van Champions League-niveau is. Je ziet dat alles meegroeit. Dat geldt voor de skyboxen en de business-seats die allemaal uitverkocht zijn en dat geldt ook voor de supporters, die zin hebben in onze grote Europese wedstrijden want die zijn allemaal uitverkocht.”

Van der Sar is dan nog steeds blij met de beslissing van de KNVB om Ajax de mogelijkheid te geven zich goed voor te bereiden op het duel met Real Madrid. Het competitieduel met PEC Zwolle werd verzet. “Het past bij de gesprekken die we de afgelopen jaren met elkaar en met andere clubs hebben gevoerd. Dat er uit verschillende hoeken tegenwind kwam, strookt niet met de uitspraken die clubbestuurders eerder hebben gedaan als het gaat om het faciliteren van Europees spelende clubs.”

Ajax plaatste zich vorige week ‘op indrukwekkende wijze’ voor de finale van de TOTO KNVB Beker, zo stelt Van der Sar. De beker is mogelijk de enige prijs die de Amsterdammers dit seizoen kunnen winnen. “Matthijs de Ligt verwoordde het na afloop in Rotterdam fantastisch. Hij zei dat Ajax revanche had genomen voor de 6-2 nederlaag en dat hij het jammer vond dat we de supporters niet mee konden nemen naar Rotterdam. Maar die kunnen we nu op 5 mei alsnog in De Kuip krijgen. Die wedstrijd moet, ongeacht de uitslag, een feest worden voor de supporters van Ajax en Willem II.”