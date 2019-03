Frenkie de Jong: ‘Barcelona zei: ‘probeer Real Madrid uit te schakelen’’

Frenkie Jong speelt dinsdagavond voor het eerst in het Santiago Bernabéu, in het kader van het weerzien met Real Madrid in de achtste finales van de Champions League. Voor de middenvelder van Ajax is het ook het toekomstig hol van de leeuw: De Jong gaat immers vanaf 1 juli bij Reals aartsrivaal Barcelona aan de slag. “Het maakt me niet zo veel uit hoe ik word ontvangen. Ik zie het wel”, vertelt De Jong in De Telegraaf.

Ajax moet in Madrid de 1-2 achterstand uit het heenduel wegpoetsen. De Jong erkent dat Real Madrid zwaar favoriet is, maar ook dat het team van Erik ten Hag weer in een iets betere fase zit. “We hebben de kwartfinale van de Champions League nog niet opgegeven. Als we een héél goede dag hebben, zie ik zeker kansen”, benadrukt de middenvelder van de Amsterdammers. Het komt niet vaak voor dat Ajax géén favoriet is. “Nu is het wel lekker dat er een ander soort druk is. Het kan eigenlijk alleen maar meevallen.”

De Jong voelt als toekomstig speler van Barcelona geen extra druk. “In de thuiswedstrijd tegen Real Madrid was het niet anders en ging het ook prima. Natuurlijk heb ik nog nooit in dat stadion gespeeld. Maar hopelijk ga ik er goed mee om.” Contact met Barcelona over het duel met Real Madrid heeft hij niet gehad. “Alleen tijdens mijn contractondertekening, zeiden ze wel: probeer Real uit te schakelen. Dat zou voor Barcelona natuurlijk ook top zijn.”

De Jong weet hoe men Real Madrid op de pijnbank kan krijgen. “We moeten aanvallend spelen, druk zetten en dúrven voetballen. Als iedereen meedoet, hebben we genoeg kwaliteit om hier te verrassen.” Het moet natuurlijk ook meezitten en de spelers van Ajax moeten iets boven zichzelf uitstijgen. “Een vroeg doelpunt kan ons helpen. Maken we de eerste goal, dan denken ze misschien: oei! Misschien keert het publiek zich dan wat tegen de ploeg en dan kunnen we het écht spannend maken.”

De Jong had tijdens het heenduel geen tijd om te genieten van de kwaliteiten van bijvoorbeeld Luka Modric. “Maar je merkt wel als je tegenover zo’n speler staat of een speler van Real Madrid in het algemeen, dat ze heel goed aan de bal zijn, juiste keuzes maken, de rust bewaren en dat hun techniek ze nooit in de steek laat. Gedurende de wedstrijd en na afloop besef je wel dat het spelers van wereldklasse zijn.”