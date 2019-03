Geweldig doelpunt van Ajax-huurling blijkt niet genoeg voor FC Volendam

Jong AZ en FC Volendam hebben elkaar maandagavond in evenwicht gehouden in de Keuken Kampioen Divisie. Op het AFAS Trainingscomplex kwam Volendam op voorsprong door een geweldig doelpunt van Robin Schouten, waarna Jelle Duin de thuisploeg op gelijke hoogte bracht. Na de puntendeling blijft AZ op de achttiende plek staan, terwijl Volendam de twaalfde positie overneemt van NEC.

Het hoogtepunt van de wedstrijd vond plaats in minuut 51. Anthony Berenstein dartelde richting het strafschopgebied, hield de nodige spelers van AZ bezig en zag Schouten vrijlopen aan zijn rechterkant. De Ajax-huurling ontving de bal en leek vanuit een lastige hoek een voorzet te gaan geven. Hij verraste echter heel AZ met een venijnig schot, dat via de onderkant van de lat binnenvloog: 0-1. Het doelpunt kwam niet uit de lucht vallen, daar Volendam sterk begon aan de tweede helft en al gauw kansen kreeg.

In de eerste helft waren er kansen voor beide ploegen. Met moeite wist doelman Jordi van Stappershoef van Volendam een inzet van Tijjani Reijnders te pakken, terwijl collega Jasper Schendelaar een kopbal van Kevin Visser pareerde. Teun Koopmeiners schoot vervolgens net naast en bereidde en kans voor Reijnders voor. AZ had het initiatief en creëerde meer kansen dan Volendam, waaronder twee mogelijkheden voor Ondrej Mihalik, maar voor rust werd door beide ploegen niet gescoord.

Nadat Schouten de score opende, ontsnapte AZ aan de 0-2 toen Schendelaar een treffer van Visser voorkwam. Bovendien gleed spits Cas Peters de bal maar net naast. Zodoende bleef AZ in leven en de ploeg van Michel Vonk kwam uiteindelijk langszij. Invaller Duin verschalkte Van Stappershoef een kwartier voor tijd in de lange hoek en bepaalde daarmee de eindstand. Via Visser kreeg Volendam nog een enorme mogelijkheid om de zege mee te nemen, maar Schendelaar trad op als reddende engel van AZ.