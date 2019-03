Van Dijk zit Solskjaer dwars in zoektocht naar nieuwe woning

Ole Gunnar Solskjaer staat momenteel als interim-manager aan het roer bij Manchester United. Het lijkt er echter op dat de Noor langer bij the Red Devils zal blijven. Volgens The Sun is Solskjaer op zoek naar een woning in de omgeving van Manchester, maar zit Liverpool-verdediger Virgil van Dijk hem dwars in die zoektocht. De Oranje-international heeft namelijk zijn intrek genomen in het huis waar Solskjaer woonde tijdens zijn vorige periode bij Manchester United.

Tussen 1996 en 2007 was Solskjaer als speler actief bij Manchester United en hij woonde gedurende die periode in een ruim pand. Toen hij vertrok bij de club kon hij geen koper vinden en sindsdien wordt de woning in Cheshire verhuurd. De huidige huurder is dus Van Dijk, die ruim een jaar geleden overkwam van Southampton. Nu kan Solskjaer niet terugkeren naar zijn oude woning en moet hij op zoek naar een andere plek.

De Noorse trainer zat de laatste tijd in het peperdure Lowry Hotel, waar hij negen weken verbleef. Zijn voorganger José Mourinho maakte het echter iets bonter door 127 weken in dat onderkomen te verblijven. Het is overigens niet de eerste keer dat bekende figuren uit de voetballerij elkaars woning betrekken. Jürgen Klopp liet onlangs weten dat hij blij was met de terugkeer van Brendan Rodgers in de Premier League, zolang hij zijn huis niet terug wilde. Daar woont de Duitser inmiddels.