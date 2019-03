Elfde plaats hoogst haalbare voor Leeuwinnen na nieuwe nederlaag

Het Nederlands vrouwenelftal heeft de groepsfase van de Algarve Cup afgesloten zonder punten. Na een eerdere 2-0 nederlaag tegen Spanje volgde maandagavond een 0-1 nederlaag tegen Polen, in het Bela Vista Municipal in het Portugese Parchal. Polen is daardoor de groepswinnaar en mag het opnemen tegen Noorwegen in de finale. Oranje speelt woensdag nog een wedstrijd om de elfde plaats tegen China.

De strijd om brons was het hoogst haalbare voor Oranje, maar daarvoor was een zege met minstens drie doelpunten verschil vereist. In de slotfase van de eerste helft werd duidelijk dat die er niet zou komen. Danique Kerkdijk ontving een directe rode kaart, voor het neerhalen van de doorgebroken Ewa Pajor. De Poolse aanvalster liet zich in het duel ook niet onbetuigd, maar Oranje moest evenwel door met tien. Het duurde slechts enkele minuten voordat Polen het numerieke overwicht uitbuitte.

Agnieszka Winczo tikte een voorzet binnen en opende zo de score. Het jeugdige Oranje, met debutanten Lize Kop, Ashleigh Weerden Aniek Nouwen in de ploeg, kwam na dertien minuten nog goed weg toen een doelpunt van Pajor werd afgekeurd. Er zou sprake zijn geweest van buitenspel, maar het was niet duidelijk wanneer dat gebeurde. Vervolgens kwamen er kansen voor debutante Weerden, maar de Poolse keepster lag meermaals in de weg voor Oranje.

Op slag van rust dacht de ploeg van Sarina Wiegman langszij te komen. Een treffer van Ellen Jansen werd echter geannuleerd omdat ze net aan buitenspel stond. In de tweede helft zette Oranje aan met tien speelsters, maar ontsnapte het toen de wilde Pajor een grote kans onbenut liet. Negen minuten voor tijd was Vivianne Miedema nog het dichtst bij. Met een speelster minder was Oranje duidelijk het meest dreigend, mar het slotoffensief sorteerde niet het gewenste effect.