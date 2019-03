Hugo Borst: ‘Ik geloof niet in het wonder van Madrid’

Ajax is Europees uitgevoetbald, verwacht Hugo. Koert ziet wel degelijk mogelijkheden: "De Ajax-talenten gaan zich etaleren in het Santiago Bernabéu". Verder: De houdbaarheid van Martin van Geel en Willy van de Kerkhof over zijn PSV: "Ik begin me zorgen te maken."