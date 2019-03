Seizoen van tegenvallende Alexis Sánchez lijkt in mineur te eindigen

Het is nog maar de vraag of Alexis Sánchez dit seizoen nog in actie komt voor Manchester United. De aanvaller viel zaterdag tegen Southampton (3-2 zege) uit met een knieblessure en staat volgens de Chileense fysiotherapeut Pedro Oñate maximaal acht weken aan de kant. Dat vertelt hij in gesprek met El Mercurio. "Het is een vervelende blessure, maar het zal voor hem geen probleem zijn om op de Copa América te spelen. Hij zal zes tot acht weken niet in actie komen", stelt Oñate over de kwetsuur.

Voor Manchester United is de blessure van Sánchez wel slecht nieuws. De dertigjarige aanvaller kwam tegen Southampton ongelukkig in botsing met Jan Bednarek en greep vrijwel direct naar zijn knie. Manager Ole Gunnar Solskjaer nam geen risico met de Chileen en haalde hem uit voorzorg naar de kant. De nieuwe domper past in het ongelukkige seizoen van Sánchez, die in Engeland veel kritiek te verwerken krijgt. Zijn prestaties vallen namelijk erg tegen.

De ploeg van Solskjaer strijdt in de Premier League nog voor een startbewijs voor de Champions League. Het is dus twijfelachtig of Sánchez zijn team daarbij nog van dienst kan zijn. In Engeland wordt er al rekening mee gehouden dat de Chileens international zijn laatste wedstrijd voor Manchester United al heeft gespeeld: Charlie Nicholas oppert bij Sky Sports dat de Chileens international na dit seizoen vertrekt uit Manchester.

"Ik denk dat hij in de zomer weg is en dat Manchester United het laat gebeuren", speculeert de oud-speler van onder meer Arsenal bij Sky Sports. "Ze zullen tot de conclusie komen dat hij nog niet zoveel heeft gepresteerd en erg blessuregevoelig is. Er komt nieuwe aanwas aan uit de jeugdopleiding en ze hebben Anthony Martial net een nieuw contract gegeven. Die zal dus spelen, als hij fit is. Manchester United kan nog wat geld vangen voor Sánchez, zijn salaris schrappen en iemand anders vinden. Misschien wel een jonger iemand."

In Chili hoeft men zich echter geen zorgen te maken om de Copa América. Volgens fysiotherapeut Oñate is Sánchez op tijd hersteld om deel te nemen aan het continentale toernooi, dat dit jaar in Brazilië wordt gehouden. Sánchez speelde tot op heden 124 interlands voor la Roja en is daarmee recordinternational. Met 41 doelpunten is hij ook nog eens topscorer aller tijden van Chili, dat de laatste twee edities van de Copa América wist te winnen.