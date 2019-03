Seedorf prijst opponent van Ajax: ‘Hoe hij tegenstanders opzoekt...’

Clarence Seedorf is onder de indruk van de ontwikkeling die Vinícius Júnior doormaakt bij Real Madrid. De achttienjarige aanvaller kwam onder trainer Julen Lopetegui tot slechts twaalf minuten speeltijd in twee invalbeurten, maar geniet het volledige vertrouwen van opvolger Santiago Solari. Vinícius heeft een vaste basisplaats bij Real Madrid en komt dinsdag naar verwachting ook vanaf de aftrap in actie tegen Ajax.

Daags voor het weerzien tussen beide clubs zegt Seedorf, die zowel voor Real Madrid als Ajax speelde, dat Vinícius het 'erg goed' doet. De buitenspeler kwam vorige maand tachtig minuten in actie tegen Ajax en gaf de assist bij de 0-1 van Karim Benzema. Deze week speelde de tiener ook tweemaal tegen Barcelona. "Door zulke wedstrijden te spelen, doet hij alleen maar meer ervaring op", vertelt Seedorf aan Goal. "Het is duidelijk dat die jongen talent heeft, maar we moeten geduldig blijven."

Het is volgens de oud-topvoetballer van groot belang dat jonge spelers niet te veel verantwoordelijkheid hoeven dragen, en dat ze niet te veel onder druk worden gezet door de buitenwacht. "Ze gedijen beter in een veilige omgeving, waarin ze zich langzaam maar zeker kunnen aanpassen", doceert Seedorf. "Het belangrijkste is dat hij wordt beschermd door zijn omgeving." Hij stipt aan dat Vinícius mede door het vertrek van Cristiano Ronaldo en een vormdip bij concurrenten snel kon doorbreken uit de beloftenploeg.

"Hij heeft de persoonlijkheid om daar goed mee om te gaan: hij werkt hard en helpt de ploeg. Daar verdient hij complimenten voor. Hij heeft een rol opgeëist die hij eigenlijk nog niet zou moeten hebben, maar hij doet het wel. Aan de andere kant moet je erop voorbereid zijn dat hij niet de continuïteit kan leveren waar je op hoopt. Dat is logisch voor een jonge speler", weet de bondscoach van Kameroen. "Slechts eens in de dertig jaar staat er iemand op die van de eerste tot de laatste dag van zijn carrière een fenomeen is: denk aan Ronaldo, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Diego Maradona en Pelé. We moeten dus rustig blijven."

Seedorf neemt Alexandre Pato, een landgenoot van Vinícius, als voorbeeld om te laten zien dat het lang niet altijd zo goed gaat als wordt verwacht of gehoopt. "Hij ging op zijn achttiende naar AC Milan en begon meteen met scoren, maar kijk eens naar de carrière die hij uiteindelijk heeft gehad. Pas over vijf of zes jaar kun je zeggen of Vinícius een ster is of niet. Maar wat ik in de afgelopen weken van hem heb gezien, beviel me erg. Hoe hij tegenstanders opzoekt, hoe hij inzakt om de ploeg te helpen... Als hij deze mentaliteit behoudt, en zich constant wil blijven verbeteren, wacht een mooie carrière voor hem."