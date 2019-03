Hoe Ángel Di María compleet mislukte onder Louis van Gaal

In de zomer van 2014 stapte Ángel Di María met een hoop bombarie over van Real Madrid naar Manchester United. Hij werd op dat moment de duurste Premier League-aankoop aller tijden doordat er bijna zeventig miljoen euro voor hem werd neergeteld. Ondanks een prima start van de Argentijn hij uiteindelijk nooit goed vit de verf in het frisse Engelse noorden en ook zijn coach Louis van Gaal wist bij hem niet de juiste snaar te raken. Een geanimeerde reconstructie van de toptransfer die the Mancunians weer terug naar de top had moeten brengen.

Bekijk de video hieronder of abonneer en kijk op ons nieuwe YouTube-kanaal!