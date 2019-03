‘Ajax heeft niets te verliezen, het worden negentig zware minuten voor ons’

Luka Modric weet dat het Champions League-duel van Real Madrid met Ajax cruciaal is voor zijn ploeg. Vorige maand wonnen de Madrilenen in Amsterdam met 1-2, maar volgens de middenvelder is de strijd allesbehalve beslist. Voorafgaand aan het duel sprak Modric in Madrid met de aanwezige pers en ging hij in op tegenstander Ajax, dat het Real lastig gaat maken.

"Ze zullen hierheen komen met hetzelfde plan als in de eerste wedstrijd”, tekent NUsport op. Modric heeft zich met zijn ploeggenoten goed voorbereid op de Amsterdammers. "Ik heb een aantal wedstrijden van Ajax gezien en ze spelen uit en thuis op dezelfde manier. Daarom denk ik niet dat ze veel gaan veranderen", verwacht de 33-jarige speler. "Het wordt een gevaarlijke wedstrijd tegen een jong team.”

“Ajax heeft niets te verliezen, het zullen negentig zware minuten worden. Ze hebben heel veel talent, op verschillende posities. In de heenwedstrijd lieten ze zien getalenteerd en ambitieus te zijn en echte honger naar succes te hebben. Real won met 1-2 in Amsterdam, maar had het bijzonder lastig tegen een uitstekend Ajax. Na de overwinning in de Johan Cruijff ArenA ging het echter veel minder met de topclub uit Madrid.

De landstitel is ver uit zicht en in de halve finale van de Copa del Rey werd Real door aartsrivaal Barcelona verslagen. Afgelopen zaterdagavond zette de Catalanen Real op twaalf punten achterstand in LaLiga. "Als je twee keer verliest van je grootste rivaal, dan geeft dat geen goed gevoel. Maar we hebben geen tijd om te klagen, morgen staat er weer een belangrijke wedstrijd op het programma", sluit Modric af.