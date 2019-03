Uitblinker Virgil van Dijk troeft Paul Pogba en Manchester City-trio af

Liverpool raakte afgelopen weekend de koppositie in de Premier League kwijt. Voor Virgil van Dijk was er maandag toch iets te vieren. De verdediger van the Reds is namelijk voor de tweede keer dit seizoen uitgeroepen tot Premier League-speler van de maand. De Oranje-international liet Paul Pogba (Manchester United), Ashley Barnes (Burnley), Sergio Agüero, Aymeric Laporte en Raheem Sterling (allen Manchester City) achter zich.

De prijs voor beste speler van de maand wordt uitgereikt aan de hand van stemmende supporters. Van Dijk werd in november ook al verkozen tot PFA Fans’ Player of the Month. Afgelopen maand speelde de aanvoerder van het Nederlands elftal vier competitiewedstrijden, waarin drie keer de nul werd gehouden. Tegen Watford won Liverpool met liefst 5-0 en was Van Dijk goed voor twee doelpunten.

Zondagmiddag liet de ploeg van manager Jürgen Klopp na Manchester City weer te passeren op de ranglijst. Op bezoek bij aartsrivaal Everton kwam Liverpool niet tot scoren: 0-0. Van Dijk speelde de hele wedstrijd mee en incasseerde dus ook geen treffer. Met nog negen wedstrijden voor de boeg is de achterstand op the Citizens een schamel puntje. De Engelse topclubs treffen elkaar echter niet meer in competitieverband.