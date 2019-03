‘Als Feyenoord hem wil hebben, moeten ze zich toch echt bij ons melden’

Feyenoord neemt na dit seizoen afscheid van Giovanni van Bronckhorst en de Rotterdammers zijn inmiddels druk bezig met de zoektocht naar een nieuwe trainer. Nadat directeur Jan de Jong zondagavond bij Studio Voetbal meldde dat er schot in de zaak zat, wist het Algemeen Dagblad maandagochtend toe te voegen dat Jaap Stam nu de meest waarschijnlijke kandidaat is om in de dugout van De Kuip neer te strijken.

De voormalige verdediger ligt echter nog tot medio volgend jaar vast bij PEC Zwolle en de geruchten over een eventueel vertrek van de trainer komen ook als nieuws voor voorzitter Adriaan Visser: “Ik ben nog niet gebeld door Martin van Geel en Gerard Nijkamp (technisch directeur van de Zwollenaren, red.) ook niet. Er is voor ons dus nog geen reden om aan te nemen dat Jaap hier niet anderhalf jaar blijft”, legt hij uit in gesprek met de Stentor.

Visser sluit echter niet uit dat het management van Stam wel in gesprek is met Feyenoord: “Het kan zijn dat zij wel benaderd zijn, maar als Feyenoord de ambitie heeft om Jaap bij ons weg te halen, zullen ze zich toch echt bij ons moeten melden. Dat is niet gebeurd en dus verwachten wij dat Jaap tot 2020 voor onze troepen staat.”

Stam stapte kort voor de jaarwisseling als vervanger van John van ’t Schip in bij PEC en is met de Blauwvingers inmiddels de degradatiezone ontstegen. Doordat hij toen een contract voor anderhalf jaar ondertekende, zal er een afkoopsom op tafel moeten komen als Feyenoord inderdaad werk wil maken van de komst van Stam.