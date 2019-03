‘Feyenoord stuurt scout naar België voor voormalig jeugdinternational’

Theo Bongonda was zondag goed voor het enige doelpunt dat Zulte Waregem maakte in de met 1-3 verloren wedstrijd tegen AA Gent en de linksbuiten deed dat daar verluidt onder toeziend oog van een scout van Feyenoord. Het Laatste Nieuws weet namelijk te melden dat de Rotterdammers meer dan gemiddelde interesse koesteren voor de 23-jarige aanvaller en hem al enige tijd in de gaten houden.

Bongonda is nu ruim een jaar terug bij Zulte, dat hem in eerste instantie voor een halfjaar huurde van Celta de Vigo en hem vervolgens afgelopen zomer voor 1,6 miljoen euro definitief inlijfde. De Belg is dit seizoen tot nu toe goed geweest voor zeven doelpunten en negen assists en is daarmee een van de absolute smaakmakers bij Essevee.

Bongonda begon zijn loopbaan in de jeugd van Lierse SK en stapte in 2013 op zeventienjarige leeftijd over naar Zulte. Twee jaar later volgde een vertrek naar Celta en hij kwam in totaal tot 77 wedstrijden in Spaanse dienst, waarin hij 5 doelpunten en 9 assists produceerde. De dribbelaar speelde vervolgens een halfjaar op huurbasis voor Trabzonspor, maar dit werd geen onverdeeld succes.

De achtvoudig international van Jong België is nu op het oude nest echter weer helemaal opgeleefd en dat is hem naar verluidt niet alleen op de interesse van Feyenoord komen te staan. Een Belgische topclub en clubs uit Duitsland en Frankrijk zouden eveneens interesse hebben in Bongonda, die nog tot medio 2022 vastligt bij zijn huidige werkgever.