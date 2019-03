Guardiola: ‘We hebben al negen of tien duels meer gespeeld dan Liverpool’

Manchester City loste Liverpool afgelopen weekend af als koploper van de Premier League en de regerend landskampioen heeft met nog negen wedstrijden te gaan goede papieren voor prolongatie van de landstitel in handen. Trainer Josep Guardiola is echter zelfs als zijn ploeg het kampioenschap aan the Reds moet laten al tevreden over het seizoen.

“We spelen veel, veel beter dan vorig seizoen. Iedereen weet precies wat hij moet doen, ze helpen elkaar allemaal. Als het lukt om zo te spelen doen we mee voor alle prijzen en als we dan verliezen, verliezen we. Maar ik zal dan nergens spijt van hebben”, vertelt hij in gesprek met Sky Sports. “Ik weet dat in onze samenleving alleen de nummer één de lof krijgt en de nummer twee wordt gezien als een absolute loser.”

“Maar voor mij is het onmogelijk om mijn spelers zo te zien, dat kan ik niet. Ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar het is onmogelijk om hen niet te zien als goede spelers en goede atleten. Kijk maar wat ze dit seizoen gepresteerd hebben”, is hij stellig. Manchester City verzekerde zich vorige week al van winst van de EFL Cup, terwijl de club ook nog meestrijd in de FA Cup en de Champions League. Guardiola denkt dat dit weleens het verschil zou kunnen maken met Liverpool, dat op dit moment één punt minder heeft.

“Natuurlijk willen wij de Premier League winnen, de spelers laten elke dag zien dat ze willen winnen. Maar we hebben negen of tien wedstrijden meer gespeeld dan Liverpool, we hebben al veel minuten in de benen. Desondanks doen we nog steeds mee en daar ben ik blij om. Ik zou liever zien dat we in eenzelfde positie verkeerden als vorig seizoen, met een voorsprong van twaalf punten. Dat was echter uitzonderlijk. We hadden tien punten achter kunnen staan toen Liverpool in januari naar het Etihad Stadium kwam, of zeven punten na onze nederlaag tegen Newcastle United. We kunnen alleen maar volhouden en hen het gevoel geven dat we er nog steeds zijn.”