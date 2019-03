Vitesse maakt terugkeer officieel: ‘De kwaliteit staat altijd op één’

Mo Allach keert bij Vitesse terug als technisch directeur, zo maakt de club uit Arnhem maandagmorgen bekend. Allach werkte tussen 2013 en 2017 al ruim vier jaar voor de Gelderlanders. Na een periode bij het Israëlische Maccabi Haifa keert de 45-jarige Allach nu weer terug bij de club waarmee hij in 2017 de TOTO KNVB Beker won.

Na zijn voetbalcarrière werkte Allach in technische functies achtereenvolgens bij VVV-Venlo, FC Twente, RKC Waalwijk en de KNVB voordat hij in 2013 bij Vitesse kwam. Na ruim vier jaar technisch directeur in Arnhem te zijn geweest, met het winnen van de KNVB-Beker in 2017 als hoogtepunt, vertrok Allach in november 2017 naar Maccabi Haifa.

“Bij mijn vertrek gaf ik al aan met gemengde gevoelens de keuze te hebben gemaakt”, licht Allach op de clubsite toe. “Ik heb Vitesse in die jaren namelijk leren kennen als een fantastische club, waar heel veel kundige en betrouwbare mensen werken. Destijds heb ik met mijn familie besloten een buitenlands avontuur aan te gaan. We waren benieuwd naar de cultuur, diversiteit en sportbeleving elders. Het is voor ons een enorme verrijking geweest, maar nu voelt het goed om weer terug te zijn in Nederland en bij Vitesse.”

“Bij Vitesse staat kwaliteit altijd op één. We hebben na het vertrek van Mo de tijd genomen om te zoeken naar de best mogelijke kandidaat. In de tussentijd heeft Marc van Hintum de functie uitstekend ingevuld”, benadrukt Pascal van Wijk, algemeen directeur van Vitesse. “Toen bleek dat Mo weer beschikbaar was en hij ook oren had naar een terugkeer, was de keuze snel gemaakt. We kennen de kwaliteiten van Mo. Hij is als geen ander in staat om de voetbalvisie in de organisatie te implementeren en uit te dragen. Bij Vitesse vinden we de voetbalacademie, het voetballab en de scouting erg belangrijk. Mo kan voortborduren op wat er mede door hem de afgelopen jaren is opgezet.”

Valery Oyf, grootaandeelhouder van Vitesse, is content met de invulling van de positie van technisch directeur. “Met Mo hebben we een van de beste Nederlandse technisch directeuren aan de club verbonden. Marc heeft de afgelopen periode de honneurs heel goed waargenomen, waar we hem dankbaar voor zijn. Met de komst van Mo kan Marc zich weer volledig richten op zijn rol als hoofd scouting. En met de komst van Aloys Wijnker als hoofd Vitesse Voetbal Academie in december 2018, zijn alle sleutelposities van de voetbaltak weer kwalitatief goed bezet.”