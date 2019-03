Ajax-aankoop ‘niet geraakt’ door kritiek: ‘Ze mogen schrijven wat ze willen’

Lisandro Magallán maakte in januari voor negen miljoen euro de overstap van Boca Juniors naar Ajax, maar de Argentijn kent vooralsnog een teleurstellende eerste paar maanden in Amsterdam. De 25-jarige stopper raakte tijdens de met 6-2 verloren Klassieker tegen Feyenoord geblesseerd aan zijn hamstring en is een maand later nog altijd niet hersteld van die kwetsuur.

Zijn tegenvallende beginperiode komt na een veelbewogen transfer, waarbij de fans van Boca over het algemeen niet rouwig waren om het vertrek van de aanvoerder. Magallán heeft ook meegekregen dat niet alle supporters van zijn oude club het jammer vonden dat hij wegging, maar is hier naar eigen zeggen niet al te veel mee bezig.

“Het raakt mij niet. Ik haal er ook geen extra motivatie uit. De een houdt van mijn stijl, de ander niet”, is hij duidelijk tegenover Ajax Life. “Wat er over me geschreven wordt neem ik niet te serieus. Mensen mogen schrijven wat ze willen. Dat kan positief of negatief zijn. Daar heb ik geen invloed op. Geloof me, ik ben de eerste die weet of ik iets goed of fout heb gedaan. Dat hoeft een ander mij niet te vertellen.”

Magallán blijft wel altijd kritisch op zichzelf en de voormalig jeugdinternational van Argentinië geeft aan naar Ajax te zijn gekomen om door te groeien: “Ik ben niet snel tevreden en wil mezelf altijd blijven ontwikkelen. Zo ben ik vooral rechtsbenig, al is mijn linkerbeen nu al sterk verbeterd sinds ik bij Ajax ben.”