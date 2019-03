Mounir El Hamdaoui: ‘Ik denk dat hij een heel mooie toekomst tegemoet gaat’

Alleen Stanley Bish in 1967 en Piet Giesen in 1962 begonnen op een jongere leeftijd als basisspeler van PSV aan een Eredivisie-duel dan Mohammed Ihattaren (17 jaar, 18 dagen) zaterdagavond tegen Excelsior (0-2). De veelbelovende middenvelder komt steeds meer in de plannen van Mark van Bommel voor en houdt daarmee gelouterde collega’s op de bank.

Ook Mounir El Hamdaoui geniet van de kwaliteiten van Ihattaren. Gevraagd naar de middenvelder van PSV is de ervaren spits vol lof. “Hij is heel rustig aan de bal, heeft een goed overzicht en gevoel in z’n linkerbeen. Leeftijd is maar een getal”, benadrukt de aanvaller van Excelsior in De Telegraaf.

“Als hij zich goed blijft ontwikkelen en stabiel in zijn hoofd blijft, gaat hij denk ik een heel mooie toekomst tegemoet.” Ihattaren begon met voetballen bij SV Houten en werd in 2010 opgenomen in de jeugdopleiding van PSV. Het talent van de tiener viel Van Bommel als trainer van PSV Onder-19 al snel op.

“Een heel functionele voetballer waar je als liefhebber heel graag naar kijkt”, omschreef Van Bommel de middenvelder afgelopen zaterdag. “Mo is heel rustig, hij maakt zich niet druk. Het is mooi dat hij goede mensen om zich heen heeft die hem goed begeleiden.”