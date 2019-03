‘Ik denk dat Donny van de Beek trots op me zal zijn, dat ben ik ook op hem’

Thomas Buitink (18 jaar, 261 dagen) werd zaterdagavond tegen NAC Breda (4-1 winst) de jongste doelpuntenmaker voor Vitesse in een Eredivisie-duel sinds Dominic Solanke op 20 maart 2016 (18 jaar, 188 dagen). De aanvaller werd 8,5 jaar geleden door Vitesse gescout in de jeugd van amateurclub Veensche Boys uit Nijkerkerveen, waar ook Donny van de Beek zijn eerste schreden op het voetbalveld zette.

“Donny ken ik goed. We spreken elkaar af en toe en appen ook weleens”, wordt Buitink door De Telegraaf geciteerd. “Twee jongens van één amateurclub in het betaald voetbal is wel bijzonder. En we doen het allebei goed. In de kantine van Veensche Boys hangen onze shirts en portretten naast elkaar.”

Buitink had vlak na de wedstrijd nog niet op zijn telefoon gekeken of hij een appje had ontvangen van Van de Beek. “Ik denk wel dat hij me appt. En zo niet dan denk ik dat hij toch zeker trots op me zal zijn. Dat ben ik ook op hem. Dinsdag ga ik er eens goed voor zitten en hoop ik dat Donny het met Ajax goed doet tegen Real Madrid.”

De jeugdige aanvaller erkent dat het niet meevalt om als talent van Papendal bij Vitesse door te breken. Hij mocht vorig seizoen viermaal invallen en dit seizoen staat de teller op negen officiële duels, waarvan slechts één in de basis: het bekerduel met Kozakken Boys. “Het is heel moeilijk, omdat er in de A-selectie veel ervaren en goede spelers zitten. Uiteindelijk is het de keuze van de trainer. Ik ben blij dat hij me nu de kans heeft gegeven om in te vallen. En dat ik het heb kunnen waarmaken met deze belangrijke goal.”