Van der Vaart spreekt waardering voor Ajacied uit: ‘Dat jeukt hem niet’

Rafael van der Vaart geniet vooral van de prestaties van Ajax in Europa, meer dan van het team van Erik ten Hag in de Eredivisie. Voor de oud-middenvelder is het weerzien tussen Real Madrid en Ajax, twee voormalig werkgevers, in de Champions League een bijzonder duel. Op verzoek van De Telegraaf wijst Van der Vaart Hakim Ziyech aan als de speler die het dichtst in de buurt komt van een jonge Van der Vaart in zijn gloriedagen.

Ziyech is zonder meer de meest technische voetballer in de selectie van Ajax. “En hij ziet de openingen en de momenten. Wat ik zo knap aan hem vind, is dat hij in zijn spel risico’s durft te leggen en ook aardig wat balverlies lijdt soms, maar dat jeukt hem niet”, geeft de voormalig Oranje-international maandag in het dagblad te kennen. “Hij geeft twee minuten later weer zo’n moeilijke bal. Dan ben je mentaal heel erg sterk.”

Het elftal van nu vergelijken met het elftal van Ajax, vindt hij moeilijker. “Wij kwamen twee keer achter elkaar de groepsfase door en stonden met een been in de halve finale. In mijn ogen hadden wij opkomende sterren in huis, die ook allemaal bij absolute topclubs als Real Madrid, Barcelona en AC Milan zijn geëindigd", memoreert de voormalig spelmaker.

Van der Vaart vindt vooral de manier waarop het huidige Ajax de achtste finales van de Champions League heeft bereikt, bijzonder en niet zozeer het overleven van de groepsfase. “Ik vond het vaak fantastisch om te zien hoe Ajax speelde. Met zoveel lef. De ploeg durft te voetballen in Europa en daarmee geeft Ajax het Nederlandse voetbal weer kleur.” Het eerste duel met Real Madrid ging echter verloren. “Dan zeggen de zuurpruimen: ’zie je wel, Ajax verliest toch….’ Maar als je verliest tegen Real, dan liever op deze manier.”