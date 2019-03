Rooney en consorten bezorgen Frank de Boer weer slechte competitiestart

Atlanta United is het nieuwe seizoen in de Major League Soccer met een nederlaag begonnen. In het competitiedebuut van Frank de Boer ging de regerend landskampioen van de Verenigde Staten met 2-0 onderuit bij DC United. Dat betekent dat de 48-jarige Nederlander wederom zijn eerste competitiewedstrijd met een buitenlandse werkgever verliest. Dat overkwam De Boer eerder ook in dienst bij Internazionale en Crystal Palace.

Het scorebord in Washington kwam in de extra tijd van de eerste helft in beweging. Atlanta kreeg een corner van Wayne Rooney niet goed weg, waarna Paul Arriola na een schot van Luciano Acosta van dichtbij scoorde: 1-0. Meer dan een klein kansje voor Héctor Villalba stelde Atlanta, dat in een een 3-4-2-1 systeem aantrad, daar in de eerste 45 minuten niet tegenover.

Na een klein uur spelen verdubbelde Acosta de voordelige marge, na een misstap van doelman Brad Guzan: 2-0. De Argentijnse recordaankoop Gonzalo Martínez kwam direct na de 2-0 in het veld, maar zowel hij als doelpuntenmachine Josef Martinez kon de nederlaag niet voorkomen. Het team van De Boer kwam niet verder dan twee pogingen op het doel van Bill Hamid.

Atlanta United speelt komende donderdag in Mexico de uitwedstrijd bij Monterrey in de kwartfinale van de CONCACAF Champions League. Het team van De Boer was een ronde eerder een maatje te groot geweest voor het Costa Ricaanse Herediano.