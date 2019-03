Feyenoord ‘redelijk ver’ met nieuwe trainer: ‘Het is alleen niet uitgelekt’

Giovanni van Bronckhorst maakte eind januari bekend bezig te zijn aan zijn laatste seizoen bij Feyenoord en sinds die mededeling wordt er druk gespeculeerd over wie de opvolger van de voormalige Oranje-international moet worden. Algemeen directeur Jan de Jong laat zondagavond, zonder een tipje van de sluier op te lichten, weten dat zijn club inmiddels iemand op het oog heeft.

“Wij zijn redelijk ver, maar het is alleen niet uitgelekt. In de voetballerij zeggen ze altijd dat je niets doet, wanneer het niet uitlekt. Maar geloof me: we zijn hard bezig en het ziet er heel goed uit”, vertelt hij bij Studio Voetbal. De Jong denkt ‘binnen één, twee of drie weken’ met meer duidelijkheid te kunnen komen, al haast hij zich ook om te zeggen dat er nog niets zeker is.

“Het is nog niet rond en alles wat ik nu zeg, schaadt het proces om het rond te maken”, is hij duidelijk. Van een hernieuwd dienstverband van Dick Advocaat lijkt het in ieder geval niet te gaan komen. De ervaren oefenmeester, die Van Bronckhorst een aantal seizoenen geleden al bijstond als adviseur, was eerder nog de grote favoriet: “In het voetbal is niets zeker, maar die kans acht ik niet zo groot”, zegt De Jong daarover.

Over de geruchten omtrent PEC Zwolle-trainer Jaap Stam wil De Jong eveneens niets zeggen: “Er zingen nog meer namen rond. Ik ga niet in op namen.” Naast de voormalige verdediger worden ook onder meer Henk Fraser, Dirk Kuyt, Jean-Paul van Gastel, Maurice Steijn en Hein Vanhaezebrouck genoemd.