Keizer en Sporting blijven dankzij uitblinker Fernandes in spoor van top drie

Sporting Portugal heeft zondagavond geen fout gemaakt tegen Portimonense. In het eigen Estádio José Alvalade waren doelpunten van Abdoulay Diaby, Raphinha en Bruno Fernandes genoeg voor een 3-1 overwinning en laatstgenoemde was bovendien goed voor twee assists. Os Leões blijven door de overwinning in het spoor van Sporting Braga. De nummer drie van de Liga NOS heeft nu drie punten meer dan de ploeg van Marcel Keizer, terwijl FC Porto en koploper Benfica respectievelijk acht en tien punten boven Sporting staan.

Keizer moest afgelopen maandag nog genoegen nemen met een doelpuntloos gelijkspel tegen Marítimo, maar de oefenmeester zag zijn ploeg zondagavond binnen elf minuten al een flinke voorsprong opbouwen. Diaby kon de bal na tien minuten spelen op aangeven van Bruno Fernandes in de verre hoek koppen en de middenvelder nam een minuut later opnieuw de rol van aangever voor zijn rekening.

Zijn diepe bal werd door Raphinha via de binnenkant van de paal binnen geschoten, waardoor Sporting al snel op rozen zat. Portimonense deed vervolgens via Paulinho wel wat terug, maar slaagde er niet meer in om langszij te komen. In de slotminuut onderstreepte Fernandes zijn topvorm vervolgens door een strafschop achter doelman Ricardo Ferreira te schieten. Bas Dost maakte het laatste halfuur van het duel vanaf de bank mee, terwijl Nemanja Gudelj wel de negentig minuten vol maakte.