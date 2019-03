Cristiano Ronaldo eist hoofdrol op in krankzinnige kraker

Juventus heeft zondagavond een volgende stap gezet richting het kampioenschap in de Serie A. De regerend landskampioen wist de kraker met achtervolger Napoli zondag met veel moeite te winnen: 1-2. Bij rust leek er geen vuiltje aan de lucht voor de koploper, maar in de tweede helft ontwikkelde zich toch nog een fascinerend schouwspel. Via Lorenzo Insigne had Napoli in de absolute slotfase zelfs nog een punt kunnen veiligstellen, maar hij miste een strafschop. Juventus heeft met nog twaalf speelrondes voor de boeg nu een voorsprong van zestien punten op Napoli.

De enerverende kraker in het Stadio San Paolo ontbrandde na 25 minuten voetballen. Een te korte terugspeelbal van Napoli-verdediger Kévin Malcuit werd onderschept door Cristiano Ronaldo, waarna de Portugese superster de bal voorbij doelman Alex Meret tikte. Vervolgens volgde een botsing tussen de twee, waarna Meret met een directe rode kaart van het veld werd gestuurd door scheidsrechter Gianluca Rocchi. Napoli kwam zo al vroeg in de wedstrijd met een man minder te staan en tot overmaat van ramp voor de ploeg van Carlo Ancelotti werd de vrije trap die bleef staan vervolgens op fraaie wijze benut door Miralem Pjanic: 0-1.

Napoli leek voor een kansloze avond te staan, maar Piotr Zielinski had vrijwel onmiddellijk voor de gelijkmaker kunnen zorgen: de Poolse middenvelder schoot na voorbereidend werk van uitblinker Fabián Ruiz op de paal. Juventus nam de controle in de wedstrijd daarna echter volledig over en wist zijn voordelige marge nog in de eerste helft te verdubbelen. Emre Can tekende zes minuten voor de rust voor de 0-2, door de bal na een indraaiende voorzet van Federico Bernardeschi voorbij de ingevallen David Ospina te koppen.

Juventus stevende af op een eenvoudige overwinning, maar twee minuten na rust volgde de kentering in de wedstrijd: Pjanic maakte hands en werd met zijn tweede gele kaart van de avond van het veld gestuurd. Met tien tegen tien werd Juventus vervolgens omvergeblazen door Napoli. De thuisploeg hanteerde een moordend tempo en wist na precies een uur voetballen de aansluitingstreffer te produceren. Insigne bracht de bal vanaf links met rechts voor het doel, waarna José María Callejón van dichtbij scoorde.

Napoli rook bloed en drukte Juventus steeds verder achteruit. Zielinski leek uit een moeilijke hoek voor de gelijkmaker te zorgen, maar zijn schot teisterde de lat. Zes minuten voor tijd leek Napoli alsnog langszij te kunnen komen. Rocchi kende het elftal van Ancelotti namelijk een strafschop toe, nadat Alex Sandro de bal van dichtbij op de hand geschoten had gekregen. Insigne ontfermde zich over het buitenkansje, maar schoot vanaf elf meter op de paal.