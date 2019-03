VZ Team van de Week: Van Persie moet alleen Kuyt voor zich dulden

Wie waren volgens de statistieken van Opta de beste spelers van de afgelopen speelronde in de Eredivisie? Feyenoord is na de 4-0 overwinning op FC Emmen hofleverancier in het VZ Team van de Week, terwijl ook AZ dankzij de 4-2 zege op Fortuna Sittard uitstekend vertegenwoordigd is.

Doelman: Eduardo (Vitesse), statistiek: 3 reddingen - Eduardo speelde zijn 24e Eredivisieduel, waarmee hij nu gedeeld achtste staat in de lijst van meeste Eredivisiewedstrijden voor Portugezen (met Jorge Chula).

Rechtsback: Jeremiah St. Juste (Feyenoord), statistiek: 7 duels gewonnen (10 duels) - Van alle Eredivisieduels dit seizoen waarin Jeremiah St. Juste minimaal tien duels uitvocht had hij tegen Emmen het hoogste succespercentage (70%).

Centrale verdediger: Willem Janssen (FC Utrecht), statistiek: 89% passnauwkeurigheid (46 passes) - Met nog tien speelronden te gaan evenaarde Willem Janssen zijn doelpuntentotaal van afgelopen Eredivisieseizoen al (4 goals).

Centrale verdediger: Teun Koopmeiners (AZ), statistiek: 10 balheroveringen - Teun Koopmeiners is de enige AZ-speler die dit seizoen in twee Eredivisieduels minstens twee keer scoorde.

Linksback: Thomas Ouwejan (AZ), statistiek: 4 gecreëerde kansen - Geen AZ-speler gaf dit Eredivisieseizoen meer assists dan Thomas Ouwejan (6, samen met Oussama Idrissi).

Middenveld: Youssef El Jebli (De Graafschap), statistiek: 5 succesvolle voorzetten - Youssef El Jebli maakte zijn laatste vier Eredivisiedoelpunten allemaal van buiten het strafschopgebied.

Middenveld: Iliass Bel Hassani (FC Groningen), statistiek: 9 balheroveringen - liass Bel Hassani kwam voor het eerst sinds 12 februari 2017 tot scoren in de Eredivisie (toen op bezoek bij sc Heerenveen namens AZ).

Rechtsbuiten: Steven Berghuis (Feyenoord), statistiek: 7 schoten, 4 kansen gecreëerd - Sinds zijn komst naar Feyenoord in 2016 zorgde alleen Hakim Ziyech voor meer goals en assists in de Eredivisie (68) dan Steven Berghuis (60).

Spits: Robin van Persie (Feyenoord), statistiek - 9 schoten, waarvan 7 op doel - Alleen Dirk Kuyt (36 jaar en 296 dagen) was ouder bij een hattrick voor Feyenoord in de Eredivisie dan Robin van Persie (35 jaar en 209 dagen).

Spits: Andrija Novakovich (Fortuna Sittard), statistiek: 4 schoten, waarvan 3 op doel - Andrija Novakovich maakte zijn eerste Eredivisiedoelpunt in een uitwedstrijd.

Linksbuiten: Steven Bergwijn (PSV), statistiek: 5 schoten, 3 kansen gecreëerd - Steven Bergwijn werd met zijn eerste doelpunt de eerste speler met dubbele cijfers qua goals én assists dit Eredivisieseizoen (nu 11 treffers, 12 assists).