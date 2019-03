Hoofdrol voor Ronaldo: ‘Misschien hadden ze een storing bij de VAR’

Cristiano Ronaldo vertolkte zondagavond een hoofdrol in de topper in de Serie A tussen Napoli en Juventus. De Portugese vedette van Juventus ging na een klein halfuur spelen bij een 0-0 stand over het been van doelman Alex Meret, waarna laatstgenoemde met rood van het veld werd gestuurd door scheidsrechter Gianluca Rocchi. Wim Kieft heeft zo zijn bedenkingen bij die beslissing.

De oud-voetballer analyseerde het moment in de rust bij Ziggo Sport samen met presentator Bas van Veenendaal. "Wij hebben niet kunnen zien dat Ronaldo geraakt werd. We hebben veertig slowmotions bekeken, maar ik kan het niet zien", zegt Kieft. "Misschien is die heel licht geraakt, maar dat is op de beelden ook niet te zien."

"Het was geen overtreding en dus ook geen rode kaart. De scheidsrechter zag het moment van achter en die trok meteen een rode kaart, maar nogmaals: ik zie niet dat Ronaldo geraakt is", vervolgt de analist. Kieft is verbaasd dat arbiter Rocchi niet werd overruled door de videoscheidsrechter (VAR). "Misschien hadden ze een storing bij de VAR in Zuid-Italië. Dat zou kunnen, want dat gebeurt vaker."

Voor Napoli was het moment extra zuur, doordat de vrije trap die volgde op het wegsturen van Meret op schitterende wijze werd benut door Miralem Pjanic. Via Emre Can verdubbelde Juventus vervolges nog in de eerste helft zijn voordelige marge.