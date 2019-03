‘We spelen nu alleen voor de derde plek en dat is Feyenoord-onwaardig’

Feyenoord verloor afgelopen week met 0-3 van Ajax in de halve finale van het toernooi om de TOTO KNVB Beker en het seizoen van de Rotterdammers dreigt nu als een nachtkaars uit te gaan. De kampioen van twee jaar geleden heeft inmiddels een ruime achterstand op nummers één en twee PSV en Ajax opgelopen en moet ook nog over zijn schouder kijken naar nummer vier AZ, dat drie punten minder heeft.

Steven Berghuis is niet te spreken over het verloop van de huidige voetbaljaargang: “Teleurstellend en heel moeilijk. We spelen nu alleen nog voor de derde plek en dat is Feyenoord-onwaardig. Maar het is wat het is. Je moet toch je schouders eronder zetten. Gewoon derde worden. Doen wat je moet doen”, reageert hij bij FOX Sports op de afgelopen dagen.

De vleugelspits begon het seizoen nog met de hoop dat zijn ploeg mee kon doen om de prijzen: “Het kan allemaal veel en veel beter, ook bij mezelf. Ik had heel veel verwacht van dit seizoen, maar we hebben zo weinig hoogtepunten meegemaakt. Daardoor heb je niet dat lekkere gevoel. Het is normaal dat je bij succes zelfvertrouwen krijgt. De hele ploeg en ook ikzelf kan veel beter dan dit.”

Feyenoord won zondag wel met overtuigende cijfers (4-0) van FC Emmen, maar ook die zege kan de nare smaak niet wegspoelen bij Berghuis. Hij nam zelf op fraaie wijze uit een vrije trap de laatste goal van zijn ploeg voor zijn rekening: “Natuurlijk is dat leuk, maar je weet dat het gewoon veel beter kan. We hebben het ook heel weinig laten zien, dus het is ook niet heel geloofwaardig als ik dat zeg. Het is nog tien wedstrijden knallen. Schouders eronder en gaan.”