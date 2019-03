Verbluffende cijfers Van Dijk: ‘Hij lijkt op een grote meneer in een kinderspel’

Liverpool leed zondag in de stadsderby tegen Everton duur puntverlies. The Reds kwamen op Goodison Park niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel en zijn op de ranglijst inmiddels gepasseerd door Manchester City, dat met nog negen speelrondes voor de boeg één punt meer heeft. Ondanks dat Liverpool er niet in slaagde de drie punten te pakken, kan Virgil van Dijk na afloop rekenen op complimenten.

De 27-jarige verdediger van het Nederlands elftal speelde een sterke wedstrijd en was er medeverantwoordelijk voor dat Liverpool het duel eindigde zonder tegendoelpunten. "Wat een speler: hij weet raad met iedereen die ook maar enigszins in de buurt komt", is Gary Neville, oud-verdediger van Manchester United, lovend bij Sky Sports.

Ondanks het teleurstellende resultaat kan Van Dijk na afloop wel uitstekende statistieken overleggen. De stopper zegevierde in twaalf van de zestien persoonlijke duels die hij aanging (75%) en won tien van zijn dertien kopduels (77%). Hij werd slechts één keer teruggefloten vanwege een overtreding en liet zich ook in aanvallend opzicht niet onbetuigd: in de tweede helft legde Van Dijk de bal met het hoofd perfect klaar voor Fabinho, die vervolgens een enorme schietkans om zeep hielp.

"Hij maakt een grote kans om de speler van het jaar te worden", wordt Neville aangevuld door collega-analist Jamie Carragher. "Van Dijk lijkt op een grote meneer in een kinderspel. Het lijkt alsof hij altijd een tandje bij kan schakelen. Mocht Liverpool landskampioen worden, dan is dat vanwege Van Dijk en vanwege de sterke prestaties in defensief opzicht dit seizoen."