Atlético Madrid slaat riant gat met Real Madrid dankzij Álvaro Morata

Atlético Madrid heeft zondagavond optimaal geprofiteerd van de nederlaag die Real Madrid zaterdag leed tegen Barcelona (0-1). De nummer twee van LaLiga won met 0-2 op bezoek bij Real Sociedad en heeft met nog twaalf speelrondes voor de boeg een gat van vijf punten geslagen met de stadsgenoot. De achterstand op koploper Barcelona bedraagt zeven punten.

Atlético ging begin vorige maand door een mindere reeks waarin tweemaal op rij verloren werd, maar de laatste weken zijn los Colchoneros weer aan de beterende hand. Rayo Vallecano, Juventus en Villarreal werden achtereenvolgens verslagen en zondagavond moest ook Real Sociedad eraan geloven. De basis voor de overwinning werd in de eerste helft gelegd door het elftal van Diego Simeone.

Atlético begon prima aan de ontmoeting in Anoeta en leidde halverwege al met 0-2. Álvaro Morata nam beide doelpunten voor zijn rekening en deed dat rond het halfuur in een tijdsbestek van slechts drie minuten. De Spaanse spits opende de score met het hoofd uit een hoekschop en maakte ook zijn tweede doelpunt al koppend: na een vrije trap van Koke knikte hij van dichtbij binnen.

Er leek zodoende geen vuiltje aan de lucht voor Atlético, maar de formatie uit Madrid maakte het zichzelf in de tweede helft toch nog onnodig moeilijk. Koke beging na een uur spelen een overtreding op Joseba Zaldua, waarna de middenvelder met zijn tweede gele kaart van de avond van het veld werd gestuurd. In het laatste halfuur kreeg Real Sociedad nog enkele goede mogelijkheden, maar mede door uitstekend keeperswerk van Jan Oblak bleef Atlético op de been.