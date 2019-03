Bel Hassani opgetogen: ‘Sorry voor mijn taalgebruik, maar het was superkut’

Iliass Bel Hassani produceerde zondagmiddag zijn eerste doelpunt in de Eredivisie sinds februari 2017 en het was direct een uiterst belangrijke treffer. De middenvelder bezorgde FC Groningen de zege op VVV-Venlo: 3-2. Hij is niet alleen gelukkig met zijn doelpunt, maar ook met het feit dat hij weer regelmatig in actie komt in de Eredivisie. Bij AZ kwam Bel Hassani niet voor in de plannen van trainer John van den Brom.

"Iedereen weet waar ik vandaan kom", vertelt Bel Hassani, die in januari overkwam uit Alkmaar. In het seizoen 2017/18 kwam hij tot slechts zes competitieduels voor AZ en in de eerste helft van de lopende jaargang speelde Bel Hassani geen minuut. "Ik heb gewoon echt een kut anderhalf, twee jaar achter de rug. Hier mag ik eindelijk mezelf zijn en kan ik weer voetballen"

"Ik ben nu echt supertrots, hopelijk kan ik vanaf nu meer brengen. Dit voelt heerlijk", vervolgt de linkspoot in gesprek met FOX Sports. Hij wil niet te veel woorden vuilmaken aan zijn periode in Alkmaar, waar hij speelde in het beloftenteam. "Maar ik kan je één ding meegeven: dat het superkut was. Sorry voor mijn taalgebruik, maar dat was het echt."

"Ik wilde als liefhebber iedereen laten zien dat ik er na Heracles Almelo een goed vervolg aan kon geven. En ik werd eigenlijk geblokkeerd, ik kreeg niet meer het vertrouwen", stelt Bel Hassani, die 'zonder dat er iets was gebeurd' werd teruggezet naar Jong AZ. "Dat vind ik ook kut: iedereen denkt nu dat ik iets heb gedaan. Ik heb altijd honderd procent getraind en gegeven. Blijkbaar is dat de manier hoe zij jongens weg willen hebben."