Van Persie: ‘Natuurlijk moeilijk, ik doe het liever op een grandioze manier’

Robin van Persie produceerde zondag zijn eerste hattrick in de Eredivisie. De 35-jarige aanvoerder van Feyenoord was van grote waarde in de thuiswedstrijd tegen FC Emmen (4-0) en vijzelde zijn seizoenstotaal op naar veertien treffers. Hoewel Van Persie nog makkelijk meedraait in de Eredivisie, is hij niet van plan om terug te komen op zijn beslissing om na dit seizoen te stoppen als voetballer.

"'Nog tien wedstrijden. Daar ga ik wel van genieten", verzekert de routinier in gesprek met FOX Sports. Hoewel zij beslissing vaststaat, erkent Van Persie dat het 'natuurlijk moeilijk' is om afscheid te nemen als prof. "Wanneer is nu het moment om te stoppen? Als je dat van tevoren allemaal kan weten, dan zou je dat doen met een prijs op een grandioze manier. Je moet ergens een moment kiezen en dat heb ik nu gedaan."

Van Persie probeert zijn medespelers bij Feyenoord te motiveren om het beste uit de laatste maanden te halen. De Rotterdammers zagen de laatste kans op een prijs deze week in rook opgaan, doordat Ajax met 0-3 te sterk was in de halve finale van de TOTO KNVB Beker. "Iedere ploeg wil zich vanaf februari richten op een finale. Dat zijn er elk jaar maar twee", weet Van Persie. "Van al die ploegen zijn er maar twee ploegen die dat mogen spelen."

"Is het zo dat voor al die andere ploegen het om niks meer gaat? Voetbal doe je omdat je het leuk vindt. Je speelt voor de toekomst, die andere jongens dan", benadrukt Van Persie. "Speel voor je plezier. Combineer, probeer goals te maken Daar gaat het om. Natuurlijk wil je graag om de prijzen spelen, maar dat is niet elk jaar zo. Je verliest vaker dan je wint. Daar moet je als sportman mee omgaan."

Giovanni van Bronckhorst vertelt dat hij samen met Van Persie uitgebreid heeft gesproken met de rest van de groep, na de nederlaag tegen Ajax. De teleurstelling was goed te merken, aldus de trainer. "Je kan het zeggen of je kan het er met de jongens over hebben, maar uiteindelijk moet je het in het veld laten zien. Dat is vandaag denk ik niet helemaal gelukt, maar voor een groot deel wel. Daardoor win je hier ook met grote cijfers. Als je net een niveautje sneller speelt, kun je hier nog drie of vier goals meer maken."

"Hij liet vandaag weer zien hoe goed hij nog is", vertelde Van Bronckhorst verder over Van Persie, die de eerste drie doelpunten voor zijn rekening nam. "Met zijn creativiteit maakte hij het verschil. In de rol achter Nicolai Jörgensen was hij altijd aanspeelbaar en maakte hij steeds de juiste keuze in balbezit. Dat zorgt er voor dat je deze wedstrijd wint. Bij tegenstanders die heel compact spelen heb je Robin nodig als tussenstation en dat heeft hij vandaag uitstekend gedaan."