Van Persie neemt Feyenoord bij de hand met eerste Eredivisie-hattrick

Feyenoord heeft zich zondagmiddag herpakt na de midweekse bekernederlaag tegen Ajax. Het team van Giovanni van Bronckhorst speelde niet groots, maar kende weinig moeite met FC Emmen: 4-0. Drie doelpunten kwamen op naam van Robin van Persie, die zijn eerste hattrick maakte in de Eredivisie. Nummer drie Feyenoord behoudt een voorsprong van drie punten op AZ, dat gelijktijdig zegevierde over Fortuna Sittard.

Bij Feyenoord stonden Nicolai Jörgensen en Van Persie samen in de basisopstelling, wat ten koste ging van Jens Toornstra. Bovendien nam Ridgeciano Haps de linksbackpositie over van Calvin Verdonk. Het spelbeeld werd al gauw duidelijk in De Kuip. Feyenoord moest het spel maken; Emmen loerde op de omschakeling. Het leidde ertoe dat de bezoekers in de openingsfase een paar keer in de buurt van het doel van Kenneth Vermeer kwamen, maar de keeper hoefde niet in actie te komen. Feyenoord kreeg wel serieuze kansen. In de achttiende minuut prikte Steven Berghuis de bal net naast; doelman Kjell Scherpen tikte een kopbal van Robin van Persie over de lat na een voorzet van Berghuis.

In de mager gevulde Kuip nam de onvrede bij de supporters gaandeweg de eerste helft toe. Feyenoord maakte voetballend te weinig indruk, de doelpogingen lieten te wensen over en na een klein halfuur kwam er een uitstekende kans voor Emmen: na een corner kopte Sven Braken maar net over het doel van Vermeer. De opluchting was dan ook merkbaar, toen Van Persie zeven minuten voor rust de score opende. Sam Larsson draaide aan de linkerflank weg bij zijn tegenstander en vond Van Persie, die de voorzet op waarde schatte: 1-0. Het was het 200ste competitiedoelpunt van RVP, waarvan hij er 31 maakte in dienst van Feyenoord.

Kort daarna liet Braken een grote kans op de gelijkmaker liggen, nadat hij Cuco Martina had afgetroefd. De eerste helft eindigde met een domper voor Feyenoord. Vermeer raakte geblesseerd en moest vervangen worden door Joris Delle, omdat Justin Bijlow ook kampt met een blessure. Voor derde doelman Delle betekende zijn invalbeurt zijn debuut voor Feyenoord. In de blessuretijd van de eerste helft kopte Berghuis van dichtbij over na een voorzet van Haps. De 2-0 bleef voor rust uit, maar in de tweede helft hoefden de supporters er niet lang op te wachten. Na voorbereidend werk van Berghuis prikte Van Persie zijn tweede treffer van de middag binnen.

Berghuis zag dat Van Persie zich goed vrijliep en schatte de loopactie van zijn ploeggenoot op waarde in. Vervolgens schoof de routinier de bal behendig langs Scherpen. En hoewel het tempo bij Feyenoord tergend langzaam was, volgde na 62 minuten het derde doelpunt van Van Persie. Hij completeerde zijn hattrick door van dichtbij binnen te schieten. Een kwartier voor tijd liet Van Persie een vrije trap aan Berghuis, die prachtig raak krulde in de rechterhoek: 4-0. In de slotfase kreeg de topscorer aller tijden van Oranje een publiekswissel en kwam Luis Sinisterra binnen de lijnen. Gescoord werd er niet meer in De Kuip.