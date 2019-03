Stand Eredivisie na speelronde 24: Ajax ziet PSV weglopen

PSV heeft in speelronde 24 van de Eredivisie geen fout gemaakt. De koploper won zaterdagavond met 0-2 bij Excelsior en heeft nu weer vijf punten meer dan achtervolger Ajax, dat dit weekeinde niet in actie kwam. De Amsterdammers hebben een wedstrijd minder gespeeld, doordat de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle was verplaatst in verband met het Champions League-duel van aankomende week met Real Madrid. Onderin blijven de zorgen groot voor NAC Breda.