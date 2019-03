Zondag, 3 Maart 2019

Voorkeur van Gudelj over toekomst is duidelijk

Harry Wilson is volgend seizoen mogelijk in de Premier League te bewonderen. Leeds United wil de op dit moment door Liverpool aan Derby County verhuurde aanvaller bij promotie inlijven. (The Sun)

Ola Aina blijft mogelijk in de Serie A actief. De jonge verdediger wordt dit seizoen door Chelsea verhuurd aan Torino en heeft zich met zijn uitstekende spel in de kijker gespeeld bij Juventus. (Daily Mirror)

Sporting Portugal hoopt ook volgend seizoen gebruik te kunnen maken van Nemanja Gudelj. De middenvelder wordt momenteel gehuurd van Guangzhou Evergrande en ziet een langer verblijf bij de ploeg van Marcel Keizer wel zitten. (O Jogo)

Fulham hoopt aan de haal te gaan met een van de grootste talenten van het Engelse voetbal. De Londense club wil Jaylan Wildbore, een vijftienjarige spits van Burnley, uit handen van de traditionele topclubs houden. (Sunday People)

Arsenal hoopt zich met het oog op de toekomst te versterken met Daniel Ojo. Unai Emery is gecharmeerd van de kwaliteiten van de jonge verdediger, die in de League Two onder cotract staat bij Yeovil Town. (Sunday People)