Kepa goud waard voor Chelsea in minuut 88 bij terugkeer onder de lat

Na drie opeenvolgende nederlagen in uitwedstrijden heeft Chelsea weer eens buitenhuis gewonnen. In de Londense stadsderby tegen Fulham zegevierden the Blues zondag met 1-2 op Craven Cottage. Nummer zes Chelsea heeft, met nog een duel tegoed, een punt minder dan Arsenal en twee punten achterstand op Manchester United. Fulham staat negentiende; het gat met de virtueel veilige nummer zeventien Southampton bedraagt tien punten. Voor Fulham was het de eerste wedstrijd sinds het ontslag van trainer Claudio Ranieri. Interim-trainer Scott Parker nam de honneurs waar.

Het grote nieuws voorafgaand aan de wedstrijd was de terugkeer van Kepa Arrizabalaga onder de lat. Na het veelbesproken wisselmoment in de EFL Cup-finale tegen Manchester City werd de doelman door trainer Maurizio Sarri gepasseerd in de competitiewedstrijd tegen Tottenham Hotspur, maar op bezoek bij Fulham kreeg hij weer de voorkeur boven Willy Caballero. De entree van Kepa was een van de vijf wijzigingen die Sarri doorvoerde: ook Andreas Christensen, Emerson, Ross Barkley en Willian makaten hun opwachting. David Luiz, Marcos Alonso, Mateo Kovacic, Pedro en Caballero moesten daardoor plaatsnemen op de bank. Bij Fulham had Ryan Babel een basisplek.

Babel was in de eerste helft belangrijk voor zijn ploeg. Na een korte corner bracht de aanvaller de bal voor bij de tweede paal, waar Calum Chambers volledig vrij stond om af te ronden. De huurling van Arsenal zorgde daarmee voor de 1-1; in de twintigste minuut had Chelsea de score geopend. Gonzalo Higuaín fungeerde als eindpunt van een ragfijne aanval en scoorde op aangeven van César Azpilicueta. Fulham reageerde daar dus snel op, maar ook Chelsea had snel een antwoord na het doelpunt van de stadsgenoot. Na een uitbraak bracht Eden Hazard de bal bij Jorginho, die net buiten het strafschopgebied klaarstond om prachtig raak te schieten in de rechterbovenhoek.

Chelsea nam de voorsprong mee de rust in en had goede papieren om een eind te maken aan de dramatische uitreeks; de laatste drie uitwedstrijden in de competitie werden verloren met 2-0, 4-0 en 6-0. In het tweede bedrijf kwamen er kansen om de voorsprong uit te breiden. Sergio Rico keerde een inzet van Hazard en zag een schot van Willian in het zijnet belanden. Fulham kwam echter steeds beter in de wedstrijd en stichtte gevaar. Zo zocht Babel eigenlijk ploeggenoot Ryan Sessegnon op, maar pikte Aleksandar Mitrovic de bal op en schoot hij rakelings over het doel van Kepa. Diezelfde Babel moest de strijd twintig minuten voor tijd staken door een blessure. Twee minuten voor tijd voorkwam Kepa de gelijkmaker van Mitrovic, die een goede kopkans kreeg, terwijl een treffer van Sessegnon in de blessuretijd werd afgekeurd wegens buitenspel.