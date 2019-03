Heerenveen ontsnapt na dramatische tweede helft tegen Willem II

Drie dagen na de bekerwinst tegen AZ heeft Willem II verloren op bezoek bij Heerenveen. In het Abe Lenstra Stadion had de thuisploeg voor de rust geen kind aan de Tilburgers, die in de tweede helft juist het betere team waren. Uiteindelijk konden de supporters in Friesland met een 4-2 overwinning opgelucht ademhalen. Sam Lammers en Michel Vlap bleken andermaal de uitblinkers aan de kant van Heerenveen.

Willem II moest het in Friesland stellen zonder aanvoerder Jordens Peters. Trainer Adrie Koster besloot jongeling Victor van den Bogert voor de leeuwen te gooien, maar de negentienjarige verdediger zal niet heel tevreden terugkijken op zijn basisdebuut. Na vier minuten liet hij zich gemakkelijk aftroeven door Lammers, die zijn ploeggenoot Vlap alleen voor doelman Timon Wellenreuther zette. De middenvelder bleef ijzig kalm en wipte de bal fraai over de goalie heen. Niet veel later was er opnieuw een hoofdrol voor Van den Bogert. Na een handsbal van de verdediger ging de bal op de stip en schoot Lammers de thuisploeg op 2-0.

Pas na een half uur spelen meldden de Tilburgers zich voor de eerste keer bij Warner Hahn. Een fraai schot van Daniel Crowley vloog voorlangs. Aan de overkant was het Lammers die op aangeven van Vlap voor de derde Friese treffer zorgde. Het doelpunt leek te worden geannuleerd vanwege buitenspel, maar na ingrijpen van de VAR kon er alsnog feest worden gevierd. Heerenveen kreeg via Ben Rienstra de kans op een vierde goal en Daniel Höegh zag tot zijn opluchting dat de bal via hem niet achter Hahn verdween.

Na de thee verscheen een onherkenbaar Heerenveen binnen de lijnen. Het swingende spel van de eerste helft maakte snel plaats voor onrust toen een schot van Diego Palacios via Alexander Isak tegen de paal belandde. Even later had de Zweedse aanvaller meer geluk. Al vallend werkte hij een voorzetje van Damil Dankerlui tegen de touwen. Crowley vond vervolgens de vuisten van Hahn, maar Willem II kwam wel terug tot 3-2. Ditmaal zorgde Isak voor de assist en schoot Vangelis Pavlidis raak. Het leek wachten op de gelijkmaker, ware het niet dat Thomas Meißner zijn ploeggenoten een slechte dienst bewees.

De centrale verdediger ging hard door op Lammers en scheidsrechter Martin van den Kerkhof toonde hem de rode kaart. Heerenveen bleek met een man meer ook niet bij machte om tot grote kansen te komen en ontsnapte vlak voor tijd aan de 3-3. Crowley schoot tegen de paal, Hahn redde op een poging van Renato Tapia en invaller Kristófer Kristinsson kreeg zijn hoofd net niet tegen de bal. In de blessuretijd moest het tiental van Willem II nog een vierde treffer toestaan. Lucas Woudenberg gaf Rienstra een niet te missen kans en de middenvelder gooide de wedstrijd in het slot: 4-2.