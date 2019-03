Pavard verklaart pikante transfer: ‘Sommige fans waren boos op me’

Benjamin Pavard maakt komende zomer de overstap van VfB Stuttgart naar Bayern München. Het is een gevoelige overstap, daar Bayern in Stuttgart van oudsher wordt gezien als een van de rivalen. In de Mercedes-Benz Arena wordt het vertrek van Pavard betreurd, maar de Frans international verwacht dat de fans zijn transfer zullen begrijpen. "Ze weten dat dit een mooie kans is", vertelt de verdediger in gesprek met Téléfoot.

Op het WK in Rusland maakte Pavard indruk en vervolgens besloot Bayern hem over te nemen. Na het lopende seizoen maakt de Fransman de overstap naar de Duitse topclub, die naar verluidt circa 35 miljoen euro op tafel legt. "Ik kon Bayern niet weigeren", bekent Pavard. "Voor mij is het de beste club in de Bundesliga en een van de beste ploegen ter wereld. Er zijn mensen die aan mij twijfelen, maar dat doe ik zelf niet. Ik heb vertrouwen in mijn kwaliteiten."

Toch begrijpt de rechtsback dat een transfer van Stuttgart naar Bayern gewaagd is. "Sommige fans begrijpen het niet, omdat Bayern een van de rivalen is. Ze waren boos op me, maar weten ook dat dit een mooie kans voor me is", denkt Pavard, die in de Allianz Arena een contract voor vijf seizoenen zal tekenen. "Pavard is een jonge speler en een wereldkampioen. We zijn erg blij en trots dat hij voor Bayern komt spelen", zei technisch directeur Hasan Salihamidzic eerder dit jaar.

Pavard laat een degradatiekandidaat achter zich om aan de slag te gaan bij een titelkandidaat. Dit seizoen zal hij er nog alles aandoen om Stuttgart in de Bundesliga te houden. De club bungelt onderin de Duitse competitie en moet aan de bak om niet te degraderen aan het einde van de rit. De 22-jarige international werd in de zomer van 2016 door Stuttgart overgenomen van Lille, waar hij tien jaar in de jeugdopleiding speelde.