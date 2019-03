Fluitconcerten in het Santiago Bernabéu: ‘Hij verdient respect’

De Champions League lijkt momenteel de enige prijs die Real Madrid dit seizoen nog kan binnenslepen, na het WK voor clubteams in december. Het team van trainer Santiago Solari werd afgelopen woensdag in de halve finales van de Copa del Rey uitgeschakeld door Barcelona, dat zaterdagavond ook in competitieverband te sterk was voor de Madrilenen: 0-1. Door de nederlaag heeft Real Madrid liefst twaalf punten minder dan de Catalanen en is het winnen van de landstitel wederom een utopie.

Solari weigerde na afloop toe te geven dat Barcelona superieur was geweest. “We hebben op veel momenten alles gedaan wat we moesten doen”, verzekerde de trainer van Real Madrid. “We zijn er niet in geslaagd om het af te maken, maar niet omdat we het niet geprobeerd hebben. We hebben er alles aan gedaan, maar dit is voetbal. De spelers hebben hun uiterste best gedaan en de wedstrijd was in evenwicht.”

“Wij hebben meer op doel geschoten, maar Barcelona heeft gescoord en dat was het verschil”, verzekerde Solari, die in tegenstelling tot Sergio Ramos en Daniel Carvajal de strijd om de landstitel niet als verloren beschouwt. “Het is een belangrijk verschil, maar we gaan niet opgeven. We moeten altijd tot het einde blijven vechten.” Gareth Bale werd na een uur spelen door Marco Asensio vervangen. Tijdens zijn wissel werd de Welshman, die weer niet het verschil kon maken, door een deel van het thuispubliek uitgefloten.

“Bale heeft voor dit team heel veel grote dingen gedaan en verdient respect”, benadrukte Solari. “Maar het publiek mag zich uiteraard uitdrukken zoals men wil. Ze komen naar het stadion om ons te zien winnen.” Toni Kroos werd enkele minuten eerder ook uitgefloten toen hij werd vervangen door Fede Valverde. “Iedereen kan in de basis beginnen of tijdens een wedstrijd in het veld komen. Met Valverde wilden we frisheid en diepgang in het elftal krijgen”, legde Solari uit. “De jongeren komen eraan, zo is voetbal en het leven.”