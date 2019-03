Piqué legt gebaar in Santiago Bernabéu uit: ‘Mijn grote vriend zag ook niks’

Barcelona zegevierde zaterdagavond voor de tweede keer in een week tijd over Real Madrid. Drie dagen na de 0-3 zege in de Copa del Rey won het team van Ernesto Valverde ook in competitieverband van de aartsrivaal uit Madrid: 0-1. In de eerste helft kregen Sergio Ramos en Lionel Messi het met elkaar aan de stok, nadat de aanvaller de arm van de verdediger in zijn gezicht kreeg. Ramos werd niet voor de overtreding bestraft.

“Zulke dingen gebeuren nu eenmaal. Het was niet mijn intentie om hem te raken, maar hij nam het slecht op en bleef op de grond liggen”, werd Ramos na afloop geciteerd. Gerard Piqué maakte na het rustsignaal gebaren naar het publiek, alsof zijn vingers aan het praten waren. “Leo had bloed op zijn lip. Dat was een agressie en ik vond het een rode kaart. Ze klagen veel. Mijn gebaar was dat ze moeten blijven klagen zodat de scheidsrechters in hun voordeel kunnen blijven fluiten. Mijn grote vriend Mateu Lahoz zag ook niks als VAR.”

“Ik houd ervan als een stadion een heksenketel is en op die manier leverde ik mijn bijdrage.” Piqué kon het moment zelf van de agressie zelf niet waarnemen. “Ik stond op vijftig meter afstand. Ik weet dat er spelers van Real Madrid zijn die op 25 meter afstand een overtreding horen, maar ik ben niet in staat om van zo’n afstand het te zien”, zei de verdediger op ironische wijze, verwijzend naar uitspraken van Daniel Carvajal over een schwalbe van Casemiro in het uitduel van Real Madrid met Levante (1-2).

Piqué erkende dat het een intens duel was. “Maar intensiteit moet niet verkeerd worden begrepen. Ik heb een uitstekende relatie met alle spelers van Real Madrid. Iets anders is dat je de clubkleuren verdedigt. Uiteindelijk hebben we veel respect voor elkaar. Dit is niks in vergelijking met voorgaande jaren”, verwees de verdediger naar de periode waarin Josep Guardiola en José Mourinho voor de selecties stonden.