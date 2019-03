Steven Bergwijn geniet in Rotterdam: ‘Met hem is het zo lekker spelen’

Met twee doelpunten tegen Excelsior bezorgde Steven Bergwijn PSV zaterdag een uitzege op Excelsior (0-2). De regerend landskampioen heeft nu een voorsprong van vijf punten op Ajax, dat echter een duel minder heeft gespeeld. Bergwijn is in persoonlijk opzicht bezig aan een uitstekend seizoen. Hij staat na het duel in Rotterdam qua aantal doelpunten (elf) en assists (twaalf) in de dubbele cijfers.

“Dat vind ik wel mooi, want ik heb lang te horen gekregen dat ik nog een te laag rendement had. Daar heb ik hard voor getraind”, vertelde Bergwijn, die vlak voor tijd een publiekswissel kreeg, in gesprek met De Telegraaf. Hij was zelf erg onder de indruk van Mohammed Ihattaren, die zich met zeventien jaar en achttien dagen de jongste basisspeler van PSV in vijftig jaar mag noemen.

“Met hem is het zo lekker spelen. Mo ziet het spelletje. Je zou echt niet zeggen dat hij nog zo jong is.” Ihattaren en de twee jaar oudere Michal Sadílek stonden zaterdagavond voor het eerst in de basis. Met zijn 22 jaar is Pablo Rosario zelf ook nog een jonge speler, maar leeftijd is volgens de middenvelder niet doorslaggevend. “Het maakt niet uit welke naam er naast je staat, de jongens die er nu stonden weten wat ze moeten doen.”

“Het is een jongen met veel talent, hij is heel leergierig en een van de jongens geworden”, vertelde Rosario aan het Eindhovens Dagblad. “Dat is alleen maar mooi om te zien. We hebben een goede groep.”