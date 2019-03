Opnieuw middenvelder van Barcelona naar Japan

Mocht Romelu Lukaku Manchester United aankomende zomer gaan verlaten, dan wenden de Engelsen zich tot Internazionale. United is al enige tijd gecharmeerd van de kwaliteiten van Mauro Icardi. (Corriere dello Sport)

Manchester United is niet de enige club met belangstelling voor Jadon Sancho. Ook Paris Saint-Germain ziet nu namelijk wel heil in de zomerse komst van de Engelse buitenspeler van Borussia Dortmund. (Daily Mirror)