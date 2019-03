Ramos ontsnapt aan rood: ‘Zulke dingen gebeuren, Messi nam het slecht op’

Barcelona won zaterdagavond voor de tweede keer in vier dagen tijd in het Santiago Bernabéu van aartsrivaal Real Madrid. Na de 0-3 zege van afgelopen woensdag in de Copa del Rey volgde nu in de competitie een minimale overwinning: 0-1. Het ging er bij vlagen hard aan toe in Madrid en niet zelden was Sergio Ramos een van de hoofdrolspelers.

De Spaanse verdediger van Real Madrid kreeg het in de slotfase van de eerste helft aan de stok met Lionel Messi. Ramos raakte de Argentijnse vedette van Barcelona met de arm in het gezicht, waarna een opstootje volgde. "Zulke dingen gebeuren nu eenmaal. Het was niet mijn intentie om hem te raken, maar hij nam het slecht op en bleef op de grond liggen", wordt Ramos na afloop van het duel geciteerd door onder meer AS.

Arbiter Alberto Undiano Mallenco bestrafte Ramos niet en ook de videoscheidsrechter (VAR) greep niet in. Op dat moment was het enige doelpunt van de wedstrijd al gemaakt: Ivan Rakitic had in minuut 26 gescoord na een assist van Sergi Roberto. Door het verlies is de achterstand van Real Madrid op Barcelona met nog twaalf speelrondes voor de boeg opgelopen tot liefst twaalf punten.

"Het is waar dat, gezien hun scherpte en het verschil in punten op de ranglijst, dit een belangrijke stap voor Barcelona is", erkent Ramos. "Het is zeer jammer dat we hebben toegelaten dat het verschil inmiddels zo groot is geworden. We zullen echter tot het einde blijven vechten, want alles is nog mogelijk." Voor Real Madrid betekende de nederlaag een teleurstellende generale repetitie voor de return in de Champions League van dinsdagavond tegen Ajax. De Koninklijke zullen in eigen huis een 2-1 voorsprong verdedigen.