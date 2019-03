Portugese titelrace krijgt nieuwe wending na spektakel in Estádio do Dragão

Benfica heeft zaterdagavond gouden zaken gedaan in de Portugese titelrace. Het elftal van Bruno Lage won zaterdagavond met 1-2 op bezoek bij FC Porto en heeft de eerste plaats in de competitie nu overgenomen van os Dragões. Het verschil op de ranglijst bedraagt met nog tien speelrondes voor de boeg twee punten in het voordeel van Benfica

Het publiek in het Estádio do Dragão kreeg een spectaculaire wedstrijd voorgeschoteld. Porto schoot furieus uit de startblokken en loste binnen de minuut het eerste schot op doel af: Benfica-doelman Odisseas Vlachodimos moest gestrekt na een afstandsknal van Alex Telles. Ook Yacine Brahimi en Héctor Herrera toonden zich in het eerste kwartier ondernemend, maar het was uiteindelijk Adrián López die na achttien minuten voetballen voor de verdiende 1-0 zorgde.

De Spaanse spits zag zijn vrije trap in eerste instantie in de muur belanden, maar in de rebound wist hij de bal alsnog op fraaie wijze richting de verre hoek te duwen. De voorsprong was op dat moment verdiend te noemen. Benfica kwam daarna echter iets beter in de wedstrijd en wist vrij snel een gelijkmaker te realiseren. João Félix werd in het strafschopgebied vrijgespeeld door Haris Seferovic, waarna het Portugese toptalent oog in oog met Iker Casillas overtuigend afrondde: 1-1.

Het was vervolgens aan Casillas te danken dat Benfica niet nog in de eerste helft op voorsprong kwam. De Spaanse doelman redde op slag van rust op een schot van Seferovic, die in stelling was gebracht door Pizzi. Laatstgenoemde stond kort na de onderbreking alsnog aan de basis van de 1-2. Pizzi speelde Rafa Silva vrij op de rand van het strafschopgebied, waarna de linkermiddenvelder Casillas vanaf een meter of vijftien verschalkte met een laag schot. In de slotfase werd Gabriel met zijn tweede gele kaart van het veld gestuurd, maar Benfica wist de overwinning met een man minder toch over de streep te trekken, mede doordat Vlachodimos tweemaal fantastisch redden.