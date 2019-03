Weergaloze Martin Ödegaard neemt Vitesse opnieuw bij de hand

Vitesse heeft zaterdagavond de derde overwinning op rij geboekt in de Eredivisie. Het elftal van Leonid Slutsky keek in de thuiswedstrijd tegen NAC Breda bij rust tegen een achterstand aan, maar wist de schade in de tweede helft uiteindelijk te repareren aan de hand van uitblinker van Martin Ödegaard: 4-1. De Arnhemmers verstevigen hun vijfde plaats op de ranglijst door de overwinning; NAC blijft hekkensluiter en heeft met nog tien speelrondes voor de boeg een achterstand van vijf punten op nummer zeventien De Graafschap.

Vitesse treedt sinds kort aan in een 4-4-2-systeem en dat ging zaterdagavond ten koste van Navarone Foor: hij moest zijn plek op het middenveld afstaan aan de weer fitte Thulani Serero. De in uitstekende vorm verkerende Ödegaard had bij de Arnhemmers als gewoonlijk een vrije rol op rechts en de Noorse spelmaker stond na vijf minuten voetballen aan de basis van de eerste kans in de wedstrijd. Ödegaard lepelde de bal uit een vrije trap op het hoofd van Mohammed Dauda, maar diens kopbal werd daarna onschadelijk gemaakt door doelman Benjamin van Leer.

NAC werd door Vitesse vastgezet op eigen helft, maar de bezoekers uit Breda kwamen er zo nu en dan wel gevaarlijk uit. Dat resulteerde na een klein halfuur in de verrassende 0-1. Giovanni Korte werd aan het werk gezet door Mitchell te Vrede, waarna de rechtsbuiten via verdediger Jake Clarke-Salte scoorde. Kort erna kreeg Vitesse een nieuwe tegenvaller te verwerken: Dauda kwam na een kopduel ongelukkig ten val, waarna de centrumspits geblesseerd moest afhaken. Zijn vervanger Thomas Buitink had op slag van rust de gelijkmaker op zijn voet, maar de jongeling schoot na een fraaie steekpass van Ödegaard voorlangs.

Na de onderbreking voerde Vitesse de druk flink op. Bryan Linssen liet eerst twee goede mogelijkheden onbenut, alvorens Buitink in minuut 54 voor de 1-1 tekende. De spits scoorde bij de eerste paal na een voorzet van Alexander Büttner. Het team van Slutsky wenste vervolgens direct door te pakken, maar het was NAC dat luttele minuten na de gelijkmaker dicht bij een nieuwe voorsprong was. Daan Klomp kopte op aangeven van Greg Leigh op de lat, waarna Te Vrede in de rebound op Eduardo stuitte.

In het laatste kwart van de wedstrijd draaide Vitesse de duimschroeven nog eens aan en dat leverde uiteindelijk de overwinning op. Nadat een doelpunt van Danilho Doekhi eerst nog was afgekeurd, zorgden Maikel van der Werff en Büttner in het laatste kwartier alsnog voor opluchting het GelreDome. Van der Werff schoot uit een vrije trap van Ödegaard de 2-1 tegen de touwen, waarna Büttner voor de beslissing in de wedstrijd zorgde. De linkermiddenvelder trof van dichtbij doel, nadat Ödegaard in eerste instantie nog op Van Leer was gestuit. NAC eindigde de wedstrijd door een rode kaart voor Klomp met tien man en moest in blessuretijd ook nog de 4-1 van Matus Bero incasseren, na opnieuw een assist van Ödegaard.