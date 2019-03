Barcelona zet Real Madrid op schier onoverbrugbare achterstand

Real Madrid lijkt uitgeschakeld in de strijd om de landstitel van Spanje. De ploeg van Santiago Solari verloor zaterdag voor eigen publiek met 0-1 van koploper Barcelona en heeft nu een achterstand van twaalf punten. Het was de tweede zege voor Barcelona in El Clásico in vier dagen tijd en de derde van het seizoen. Ivan Rakitic werd de matchwinner met een doelpunt in de eerste helft. Dinsdagavond neemt Real Madrid het in de Champions League op tegen Ajax.

Real Madrid had vóór zaterdag al vijf competitieduels op rij niet gewonnen van Barcelona: de langste zegeloze reeks sinds december 2011 (zeven duels). Trainer Solari voerde twee wijzigingen door ten opzichte van de ploeg die woensdag met 0-3 onderuit ging in de Copa del Rey. Gareth Bale verving Lucas Vázquez in de voorhoede en Thibaut Courtois nam weer plaats onder de lat ten koste van Keylor Navas. Bij Barcelona werd Nélson Semedo op het middenrif vervangen door Arthur Melo. Woensdag kwam Barcelona 'pas' in de vijftigste minuut op voorsprong; ditmaal werd de 0-1 al na 25 minuten geproduceerd.

Aan de rechterflank ontsnapte Rakitic uit de rug van Sergio Ramos en zijn loopactie werd opgemerkt door Sergi Roberto. De middenvelder stuurde Rakitic weg, waarna de Kroaat de uitgekomen doelman Courtois verschalkte met een lobje. Het was voor Roberto zijn zesde assist in een Clásico: evenveel als Xavi en drie minder dan Lionel Messi (negen). De voorsprong nam Barcelona mee de rust in en dat was verdiend te noemen. Het team van Ernesto Valverde was duidelijk sterker in het Santiago Bernabéu; door reddingen van Courtois op inzetten van Luis Suárez bleef het voor rust bij een doelpunt verschil.

Real Madrid kreeg wel enkele kansen, maar wist Barcelona niet in grote problemen te brengen. Bale schoot over uit een vrije trap en twee schoten van Luka Modric waren evenmin op doel. Barcelona, dat al 23 Clásicos op rij heeft gescoord in LaLiga en daarmee het record (voor beide ploegen) verbeterde, eindigde de eerste helft woedend. Ramos trof Lionel Messi met de elleboog, maar de verdediger bleef onbestraft. In de tweede helft beet Real Madrid ook op voetballend gebied van zich af. De vrijstaande Karim Benzema schoot van dichtbij naast en Vinícius Júnior liet twee grote kansen onbenut: hij stuitte op Marc-André ter Stegen en even later van dichtbij op Clément Lenglet.

Daarna kwam de klad er echter in bij Real Madrid. De onzichtbare Bale werd na een uur naar de kant gehaald en werd massaal uitgefloten door de aanwezige supporters. Marco Asensio was zijn vervanger, maar ook hij kon niet voor een nieuwe impuls zorgen bij de Koninklijke. De tweede helft kabbelde voort en de voorsprong van Barcelona kwam niet vaak meer in gevaar. In de slotfase kreeg zowel Real Madrid als Barcelona nog enkele kansjes. Barcelona heeft nu voor het eerst in 87 jaar de overhand in El Clásico, als het gaat om de onderlinge balans. Van de 242 officiële ontmoetingen wonnen de Catalanen er 96, tegenover 95 zeges voor Real Madrid (51 remises).