Tweemaal dubbele cijfers voor Bergwijn na treffers in Kralingen

PSV weet na drie opeenvolgende remises in de Eredivisie weer wat winnen is. Op bezoek bij Excelsior kende de koploper een probleemloze avond, dankzij een dubbelslag van Steven Bergwijn: 0-2. De aanvaller, goed voor elf doelpunten en twaalf assists, werd de eerste speler die dit seizoen qua treffers én assists de dubbele cijfers bereikte in de Eredivisie. Groots speelde PSV niet, maar Excelsior was geen moment in staat om van zich af te bijten voor eigen publiek. De voorsprong van PSV op Ajax, dat dit weekend vrijaf heeft, bedraagt nu vijf punten.

Mark van Bommel verraste met zijn opstelling: zowel de zeventienjarige jeugdexponent Mohammed Ihattaren als de negentienjarige Michal Sadilek maakte zijn debuut in de basis. Ihattaren werd met zijn 17 jaar en 18 dagen de jongste basisspeler voor PSV sinds Stanley Bish (16 jaar en 137 dagen) in oktober 1967. PSV had al sinds 1985 niet meer verloren van Excelsior en het werd al gauw duidelijk dat dat ook zaterdag niet zou gebeuren. In de achtste minuut maakte Bergwijn er 0-1 van: de aanvaller werd goed aangespeeld door Angeliño, dribbelde met wat mazzel tussen twee man door en schoof de bal langs keeper Alessandro Damen.

De buitenspeler bepaalde meteen de ruststand, al kwam er nog een mogelijkheid om de marge te vergroten. Angeliño schoot halverwege het eerste bedrijf voorlangs. PSV was de baas in Kralingen, maar stichtte weinig gevaar en leek net als Excelsior te snakken naar de pauze. Het tempo kwam steeds lager te liggen en beide ploegen gingen slordiger spelen; bij PSV ging het samenspel vaak mis in de afrondende fase van een aanval. Van Excelsior hadden de Eindhovenaren echter weinig te duchten.

Het spelbeeld veranderde nauwelijks in de eerste fase na rust: PSV had de controle, zonder erg veel gevaar te stichten. Toch werd het 0-2, door een slimme actie van Bergwijn. De aanvaller voorzag dat Thomas Oude Kotte de bal zou terugkoppen richting Damen en stond op de juiste plek om van dichtbij te profiteren. Halverwege het tweede bedrijf stuitte Hirving Lozano op de keeper van Excelsior en Ihattaren schoot naast. Het onmachtige Excelsior moest zich vooral richten op het beperken van de schade en zodoende bleef het bij 0-2.