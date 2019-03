Bayern profiteert in Mönchengladbach en heeft Dortmund te pakken

Bayern München heeft het gat met koploper Borussia Dortmund helemaal gedicht. De Duitse topclub won zaterdagavond de lastige uitwedstrijd bij Borussia Mönchengladbach met ruime cijfers en moet die Borussen enkel op doelsaldo nog boven zich dulden. In het Borussia-Park kwam de thuisploeg eigenlijk geen seconde echt in de wedstrijd en kenden de bezoekers uit Beieren een bijzonder eenvoudige avond: 1-5.

De titelhouder moest het bij Gladbach nog altijd stellen zonder Arjen Robben. Desondanks schoot Bayern aanvallend gezien uit de startblokken. Binnen de minuut verscheen Robert Lewandowski alleen voor doelman Yann Sommer, die de Pool knap van scoren af wist te houden. Luttele seconden later moest de Zwitserse goalie alsnog vissen. Uit de toegekende hoekschop knikte Javier Martínez de bezoekers op voorsprong. Binnen het kwartier leek het duel vervolgens al beslist. Op aangeven van Serge Gnabry maakte Thomas Müller het tweede Beierse doelpunt.

Aan de overkant werd een treffer van Alassane Pléa afgekeurd. De thuisploeg leek de thuisploeg rijp voor de slacht. Lewandowski en Gnabry kregen uitgelezen mogelijkheden om er 0-3 van te maken, maar Sommer hield die Fohlen knap op de been. Gladbach meldde zich steeds vaker op de helft van Bayern en Lars Stindl schoot in kansrijke positie over. Even later was het alsnog raak voor de aanvoerder. Na een fraai passje van Thorgan Hazard versloeg Stindl doelman Neuer en hij maakte zo zijn vijftigste treffer in de Bundesliga.

Tot groot ongeloof van trainer Dieter Hecking begon zijn ploeg na de pauze opnieuw slap. Vanaf de aftrap liet James Rodríguez na er direct 1-3 van te maken, maar dat deed zijn collega Lewandowski wel. Hij draaide knap weg tussen twee verdedigers en dit keer had Sommer geen antwoord. Gladbach probeerde zich opnieuw op te richten en was via Oscar Wendt dicht bij de aansluitingstreffer. Zijn vrije trap scheerde langs het doel van Neuer. Het onmachtige Gladbach wist geen vuist te maken en zag Bayern door een doelpunt van Gnabry en een benutte strafschop van Lewandowski uitlopen naar 1-5.

Waar Bayern in december nog negen punten achterstond op Borussia Dortmund is dat verschil inmiddels als sneeuw voor de zon verdwenen. Met nog tien wedstrijden voor de boeg hebben beide topclubs 54 punten. Dortmund staat echter nog wel op de eerste plaats met een beter doelsaldo. Op zaterdag 6 april treffen Bayern en Dortmund elkaar in de Allianz Arena. Gladbach staat ondanks de nederlaag op de vierde plek in de Bundesliga en zal zich richten op het behouden van een klassering in de top vier. Dat levert namelijk een ticket voor de Champions League op.