Herboren AC Milan dendert door en gaat Internazionale voorbij

AC Milan heeft zaterdagavond voor de vierde keer op rij weten te winnen in de Serie A. I Rossoneri hadden het op eigen veld niet eenvoudig met middenmoter Sassuolo, maar zegevierden door een eigen doelpunt van Pol Lirola uiteindelijk wel: 1-0. De ploeg van Gennaro Gattuso heeft de derde plaats op de ranglijst nu overgenomen van stadsgenoot Internazionale, dat vrijdag met 2-1 verloor bij Cagliari. Het verschil tussen beide grootmachten bedraagt nu één punt.

Milan verkeert de laatste weken in prima vorm, maar de ploeg van Gattuso had het zeker niet eenvoudig tegen Sassuolo. Het bezoek verkocht zijn huid duur in het San Siro en kreeg halverwege de eerste helft zelfs de eerste serieuze kans van de wedstrijd. Lirola had vanaf de rechterflank een lage voorzet in huis, waarna Filip Djuricic de bal richting de verre hoek duwde. Gianluigi Donnarumma was echter snel bij de grond en voorkwam zo de openingstreffer van Sassuolo.

De thuisploeg stelde daar weinig tegenover, maar wist tien minuten voor rust wel de ban te breken. Mateo Musacchio zette het hoofd tegen een hoekschop van Hakan Calhanoglu, waarna de bal via Lirola in het doel viel: 1-0. Milan speelde geen grootse eerste helft, maar haalde de rust uiteindelijk wel zonder kleerscheuren, mede doordat een fraai schot van Jeremie Boga rakelings naast scheerde.

Sassuolo zat behoorlijk in de wedstrijd, maar de formatie uit Emilia-Romagna sneed zichzelf na ruim een uur spelen lelijk in de vingers. Doelman Andrea Consigli ging knullig onder een hoge bal door, waarna hij de doorgebroken Krzysztof Piatek neerhaalde en met rood van het veld werd gestuurd. Milan kon de wedstrijd daarna snel beslissen, maar Franck Kessié hielp een grote kans om zeep. Daardoor bleef het tot in de laatste minuut spannend, maar Sassuolo wist uiteindelijk geen gelijkmaker meer te forceren.